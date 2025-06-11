Ateşli aşkın külleri bile kalmadı geride... Milyonlarım gitse umurumda değil... Yeter ki çık artık hayatımdan!

Haberin Devamı

Bu ikinci denemenin ömür boyu süreceği düşünülürken tam tersi oldu. Evlilik iki yıl sürdü ve boşandılar... Üstelik de görünüşe bakılırsa evlilik bitmesine rağmen aralarındaki sorunlar nihayete ermiş değil...

Daha da ötesinde bu eski eşin erkek tarafından eski karısını küçük düşürecek bir adım geldi.

Bir bakalım hangi ünlü çift bu söz ettiğimiz ve aralarında neler oluyor.

ARTIK ARALARINDAKİ TEK BAĞ EVLİYKEN ALDIKLARI LÜKS MALİKANE

Bu anlattığımız ünlü çift, Jennifer Lopez ile Ben Affleck.

20002'de rol aldıkları Gigli filminin setinde başlayan aşklarını bir nişanla taçlandıran çift, o dönemde evlenemeden yollarını ayırmıştı.

Haberin Devamı

Aradan geçen yılların ardından ikinci kez bir araya gelip nihayet evlendiler. Fakat 2022'de başlayan evlilik geçen yıl bitti.

Bir zamanlar anıldıkları isimle Bennifer'ın defteri kesin olarak kapandı böylece.

Ama görünüşe göre aralarında çözülmesi gereken bir sorun var... Daha doğrusu evliyken satın alıp birlikte yaşlanmayı planladıkları, sonuçta aşklarının kül olup gittiği o lüks mülk.

BİR AN ÖNCE HAYATINDAN TAMAMEN ÇIKMASINI İSTİYOR

Şimdi bu ortak yatırımın satılması gerekiyor. Çünkü ancak bunun ardından Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in bağlantısı kesin olarak bitecek.

İşte son günlerde bu konudaki iddialar da başını alıp gitmiş durumda.

Buna göre Ben Affleck, eski karısı Lopez'in hayatından kesin olarak çıkabilmesi için bu lüks malikanenin bir an önce satılmasını istiyor.

Hatta bunun için para kaybetmeye bile hazır. Bir başka deyişle malikanenin zararına satılması bile onu rahatsız etmiyor. Yeter ki Lopez ile hiçbir bağlantısı kalmasın...

Ama yapılan yorumlara göre 52 yaşındaki Affleck'in bu tavrı, eski karısını küçük düşüren bir hamle. Diğer yandan eski çift dışarıdan bakıldığında öyle birbirleriyle 'didişiyor' gibi de görünmüyor... Bu yüzden de Ben Affleck ile ilgili iddialar kafa karıştırıyor.

Haberin Devamı

FİYAT DÜŞÜRDÜLER AMA ALAN OLMADI

Jennifer Lopez ile Ben Affleck, Beverly Hills'in lüks bir bölgesinde bulunan bu malikaneyi geçen yılın nisan ayında boşandıktan sonra 60.8 milyon dolara satışa çıkarmıştı...

Aslında gayet gösterişli ve konforlu olan mülk için bir alıcı çıkmadı.

Bunun üzerine eski çift fiyatı 8 milyon dolar indirip bu kez artık burayı elden çıkarmayı umdular. Ama öyle de olmadı.

Son zamanlarda konuşulanlara bakılırsa Ben Affleck, sırf eski karısı Jennifer Lopez ile aralarında kalan tek bağın da kopması için malikanenin fiyatında daha büyük bir indirime gitmeye bile razı.

Lopez ile Affleck, bu malikaneyi 2023 yılında yani evlendikten sonra bir yastıkta kocamak amacıyla satın aldı.

Haberin Devamı

BÜYÜK AŞKIN KÜL OLUP BİTTİĞİ YER

Tam 12 yatak odası, 24 banyosu bulunan bu malikane için de 2023 yılında 60.8 milyon dolar ödedi ünlü çift.

Boşanma kararı aldıktan sonra ise bu malikaneyi satışa çıkardılar. Ama gelin görün ki onların hem büyük aşkının hem de bu aşkın kül olup tarihe karışmasının tanığı olan malikaneyi kimse satın almak istemiyor.

Söylenenlere göre Lopez ile Affleck'e malikanenin satış fiyatının çok yüksek olduğu ve düşürmeleri gerektiği söylendi. Önceleri 55 yaşındaki Lopez buna pek yanaşmadı. Ama o da yakın zamanda pes etti ve fiyat düşürüldü.

İşin daha da ilginç yanı, Lopez ile boşandığı 52 yaşındaki Affleck'in bir an önce satmak istediği malikanesine geçen yaz bir alıcı çıktı.

Haberin Devamı

O sırada planlara göre 64 milyon dolar ödeyecek olan bu alıcı malikanenin yeni sahibi olacaktı.

Fakat söz konusu alıcı son anda ailevi sorunlarını öne sürerek bu malikaneyi almaktan vazgeçti.

EVDEKİ BAZI DEĞERLİ EŞYALAR SATIŞA SUNULMUŞTU

Daha Lopez'in boşanma davası açtığı duyulmadan önce evdeki bazı değerli eşyaların satışa çıkarıldığı da duyulmuştu.

Bir de olayın .aşka bir boyutu var ki o da ilginç. Boşanmayla ilgili haberler ilk duyulduğunda Ben Affleck'in bu malikaneden hiç hoşlanmadığı da konuşulmuştu. Zaten Lopez ile araları bozulduğunda Affleck'in yaptığı ilk iş buradan kaçmak oldu.

İddialara göre Affleck, burayı hiç sevmiyordu çünkü eski eşi Jennifer Garner'dan olan üç çocuğunun yaşadığı yere uzaktı.

Haberin Devamı

Zaten ayrılık söylentileri çıktıktan hemen sonra Ben Affleck, eski eşi Garner ve üç çocuğunun evine yakın bir kiralık eve taşındı. Hatta Lopez ile birlikte yaşadığı evdeki bütün kişisel eşyalarını da yanında götürdü.

Son gelen haberlere göre Affleck, o evden de tasını tarağını toplayıp ayrıldı. Eski karısı Jennifer Garner'ın yaşadığı Brentwood'da başka bir yere taşındı.