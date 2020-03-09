Ateşle yaklaşmayın (Meryem Uzerli)

Zaten nadiren hoş görüyoruz, maalesef o da hep yurtdışına denk geliyor.

Üzerindeki takımı görür görmez “Aman kimse ateşle yaklaşmasın, değdiği anda kıyafet tutuşur” diyesim geldi.

İçindeki büstiyerini, pantolonun paçasını geçtim, neden o çorap?

Biz Meryem için ne zaman “Ohh beee, işte şimdi olmuş!” diyeceğiz acaba, çok merak ediyorum.