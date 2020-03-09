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Haber Giriş: 09.03.2020 - 07:24,Son Güncelleme:/

Ateşle yaklaşmayın (Meryem Uzerli)

Hande Can
Hande Can
hande@gouroux.com.tr
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Hande Can
Hande Can
hande@gouroux.com.tr
Ateşle yaklaşmayın (Meryem Uzerli)
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Türkiye’deki Meryem Uzerli ile yurtdışındaki Meryem Uzerli arasında dünyalar kadar fark var.

Zaten nadiren hoş görüyoruz, maalesef o da hep yurtdışına denk geliyor.
Üzerindeki takımı görür görmez “Aman kimse ateşle yaklaşmasın, değdiği anda kıyafet tutuşur” diyesim geldi.
İçindeki büstiyerini, pantolonun paçasını geçtim, neden o çorap?
Biz Meryem için ne zaman “Ohh beee, işte şimdi olmuş!” diyeceğiz acaba, çok merak ediyorum.

Ateşle yaklaşmayın (Meryem Uzerli)

 

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Hande Can
Hande Can
hande@gouroux.com.tr
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