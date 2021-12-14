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Ateşböceği Ercan: Bülent Ersoy'u benzincide keşfettim

#Ateşböceği Ercan#Bülent Ersoy#Cem Yılmaz
Ateşböceği Ercan: Bülent Ersoyu benzincide keşfettim

Yılların usta komedyeni Ateşböceği Ercan, verdiği bir röportajda eskiyi yâd etti. Bülent Ersoy’u ilk kez bir benzincide dinlediğini ve onu Müzeyyen Senar’la tanıştırdığını anlatan komedyen, “Eşim öldü, beni bir kere bile aramadı, ona kırgınım” dedi.

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USTA sanatçı Ercan Bostancıoğlu (85), nam-ı diğer Ateşböceği Ercan, Magazinsortie.com Yayın Yönetmeni Olcay Ünal Sert’e samimi açıklamalar yaptı. Zeki Müren, Bülent Ersoy, Neşe Karaböcek ve Ajda Pekkan’la olan anılarını anlatan Bostancıoğlu, ‘Diva’ya kırgın olduğunu dile getirdi. Sert’in, “Bülent Ersoy’u piyasaya siz mi Müjdat Gezen mi soktu?” diye sorması üzerine, “Onu piyasaya getiren benim” diye yanıt veren usta sanatçı, sözlerini şöyle sürdürdü:

FAHRETTİN ASLAN’LA GÖRÜŞTÜRDÜ

“Bülent Ersoy’u ilk defa benzin istasyonunda dinleyen benim. Ben de Beyaz Kelebekler’den rahmetli Turgut’u (Akyüz) aradım ve birlikte Müzeyyen Senar’la görüşmesini sağladık. Müzeyyen Abla da Maksim Gazinosu’ndan Fahrettin Aslan’la görüştü ve sahnelere o çıkardı... Bülent tabii güçlü bir ses, o günlerden bugünlere geldi. 15 yıl önce ben eşimi kaybettim. Bir defa aramadı beni. Ama 85 yaşında bunlara malzeme olacak bir insan değilim ben.”

Ateşböceği Ercan: Bülent Ersoyu benzincide keşfettim

Ateşböceği Ercan, Müzeyyen Senar ve Bülent Ersoy’u nasıl tanıştırdığını anlattı.

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AJDA’NIN ZEKİ MÜREN’İN YERİ DOLMAZ

“En rahat kimlerle çalıştınız?” sorusuna, “Partnerim Yalçın’ı (Otağı) saymazsak, Behiye Aksoy ve Zeki Müren’le” diye yanıt veren Ercan Bostancıoğlu, Müren’in çok disiplinli olduğunu sözlerine ekleyerek, şunları söyledi: “Sahnelerde birçok kuralı ilk o getirdi. Benim arkadaşım olduğu için de iyi anlaşırdık. Birlikte çok plaja, denize gittik...” Ajda Pekkan’ı da çok sevdiğini söyleyen Bostancıoğlu, yerinin doldurulmaz olduğunu vurguladı: “Şimdikiler Ajda’nın tırnağı olamazlar! 1968’de ben İzmir Fuarı’nda çalışıyordum. Annem rahatsızlanmıştı. Ajda bana arabasını verdi. Ben öyle yetiştim, 5 saat sonra annem vefat etti. Bunlar unutulabilir mi?”

Ateşböceği Ercan: Bülent Ersoyu benzincide keşfettim

Zeki Müren’le dost olduklarını söyleyen Ercan Bostancıoğlu, “Erenköy’ün dili olsa da anlatsa” dedi.

BİR TEK CEM YILMAZ’I SEVİYORUM

Metin Akpınar’ın geçtiğimiz günlerde “Cem Yılmaz’ı başarılı bulmuyorum” sözleri de sorulan Ercan Bostancıoğlu, “Ben hiçbir komedyen hakkında konuşmuyorum” diyerek şunları ekledi: “Ne Ateş Böcekleri’nin, ne Metin ile Zeki’nin, ne Müjdat’ın (Gezen) yerini kimse dolduramadı. Ben günümüzden komedyen olarak yalnızca Cem Yılmaz’ı seviyorum. Geri kalanı bana hiçbir şey vermiyor. Cem Yılmaz sempatik, daha halka yakın espriler yapıyor. Belki zaman içerisinde hepimiz tekrar yaptık ama Cem Yılmaz içlerinde en iyisi.”

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#Ateşböceği Ercan#Bülent Ersoy#Cem Yılmaz

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