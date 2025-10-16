Boşanmalarının üzerinden 24 yıl geçmişti... Biri kocasından, biri sevgilisinden ayrıldı: Kaderin beklenmedik oyununa geldiler!

Haberin Devamı

Son dönemde hayat arkadaşlarıyla yollarını ayıran bu eski çift Nicole Kidman ile Tom Cruise... Daha gencecik birer oyuncuyken evlenen Kidman ile Cruise'un yuvası yıkılalı 24 sene oldu. Eski çift o zamandan sonra birbirleriyle hiç görüşmedi. Hatta çok gerekmedikçe birbirlerinin adını bile anmadı.

Ama kaderin bir oyunuyla ikisi de aynı zamanda bekar kaldı. Önce Tom Cruise ile başlayalım. Çünkü onun ayrılığı daha yeni.

GİZEMLİ İLİŞKİ BİTTİ

Biri gencecik yaşında olmak üzere üç kez evlenip boşanan Tom Cruise bir kez daha bekar kaldı... 63 yaşındaki oyuncu, yaklaşık bir yıldır "gizemli" bir ilişki sürdürdüğü Ana de Armas ile yollarını ayırdı.

Daha kısa bir süre öncesine kadar evlenecekleri söylenen Tom Cruise ile 37 yaşındaki Ana de Armas'ın aralarındaki aşk kıvılcımları söndüğü için yollarını ayırdığı söyleniyor.

Cruise ile de Armas'a yakın kaynaklara göre iki ünlü oyuncu birlikte güzel vakit geçirdi. Ama bir çift olarak paylaştıkları dönem sona erdi.

Söylentilere bakılırsa Tom Cruise ile Ana de Armas, romantik ilişkilerini bitirdi ama birlikte çalışmayı sürdürecekler.

Konuşulanlara göre Tom Cruise ile Ana de Armas, sevgili olarak birlikte yol kat edemediklerini fark ettiler. Arkadaş olmaktan daha büyük keyif aldıklarını anlayınca da ortak bir kararla yollarını ayırdılar.

Ama bu "yollarını ayırdılar" kısmına iş hayatı dahil değil. Romantik ilişkilerinin bitmesine rağmen Cruise ile Ana de Armas, birlikte çalışmayı sürdürecekler.

Hemen hatırlatalım ki Ana de Armas, Tom Cruise'un yeni filmi Deeper'da kamera karşısına geçiyor. İlişkileri bitse de bu filmi birlikte tamamlayacaklar.





HAKLARINDA EVLİLİK SÖYLENTİLERİ ÇIKMIŞTI

Tom Cruise ile Ana de Armas'ın ilişkisi bu yılın şubat ayında başladı. İkili, özellikle Londra'da sık sık buluştu. Sonunda da sokaklarda el ele görüntülendiler.

Geçen yaz çıktıkları yat tatilinin görüntüleri kamuoyuna yansıdığında artık haklarında evlilik söylentileri bile çıkmıştı.

Bunun için tek engelin Cruise'un servetini güvence altına almak için Ana de Armas ile evlilik sözleşmesi imzalaması olduğu bile konuşuldu.

Eski çift, David Beckham'ın, Londra'daki gösterişli 50'nci doğum günü kutlamalarına ile birlikte katıldı. Görüntülere bakılırsa da ikili gayet güzel anlaşıyordu ve ilişkileri iyi gidiyordu.

Tom Cruise ile Ana de Armas'ın ilişkisinin ciddi olduğu konuşuluyordu. Bu yüzden de ayrılık haberi şaşırtıcı oldu.

Bir kaynak "Tom, tanıştıkları andan itibaren Ana'yı hediyelere boğuyor. Onun tam kendisine göre olduğunu düşünüyor. Birbirlerini tanıdıkça hediyeler de büyüyor" diye konuşmuştu.

Bu kaynağa bakılırsa Tom Cruise, Ana de Armas'a altın bilezikler ve marka kıyafetler hediye ediyordu.

Bütün bunlar konuşulurken Tom Cruise ile Ana de Armas'ın ilişkisi yine de bir gizem perdesinin ardında kaldı.





ARALARINDAKİ ATEŞ SÖNDÜ, YOLLAR AYRILDI

Sonunda iddialara göre "aralarındaki ateş sönünce" yollarını ayırmaya karar verdiler. Yakın çevrelerine göre Tom Cruise ile Ana de Armas hala birbirlerini seviyorlar. Ama sevgili olmak yerine arkadaşlığı daha iyi yürüttüklerine dair ortak bir karar aldılar.

Tom Cruise, bugüne kadar üç kez evlendi. İlk evliliğini Mimi Rogers ile yapan yıldız sonrasında da Nicole Kidman ve Katie Holmes ile yuva kurdu.

Kidman ile evliyken Conor ve Isabella adında iki çocuk evlat edindiler. Bu iki çocuk Cruise'un hayatından hiç çıkmadı.

Holmes ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Suri'yle ise bu üçüncü evliliği bittiğinden bu yana hiç görüşmüyor Cruise.

Kübalı yıldız Ana de Armas 2011 ile 2013 yılları arasında Marc Clotet ile evlenip boşanmıştı.





ESKİ KARISININ DA EVLİLİĞİ BİTTİ

Bu ayrılık haberi akıllara hemen Tom Cruise'un eski karısı Nicole Kidman'ı ve boşanma kararı aldığı ikinci kocası Kate Urban'ı getirdi.

Kaderin tuhaf bir cilvesiyle Cruise ile 57 yaşındaki eski eşi Kidman, hemen hemen aynı zamanlarda hayatlarındaki insanlarla yollarını ayırdı.

Elbette bu durum tamamen tesadüf ama sosyal medyada da bazı 'fantezileri' durduramadı bu gerçek.

Eski çiftin yaşadığı bu ayrılıkların ardı ardına gelmesi bazı sosyal medya kullanıcılarının zihninde "fanteziler" yarattı. Ama doğrusu bu, pek de olacak iş değil.



Kidman ile Cruise'un bir zamanlar birbirlerine ne kadar yakışan bir çift olduğunu hatırlayanlar "Belki de kaldıkları yerden devam ederler. Neden onlar da bir kez daha şanslarını denemesinler" yorumları yaptı.

Tom Cruise ve Nicole Kidman, 1990 ile 2001 yılları arasında evli kalmıştı.

Eski çift, birlikte kamera karşısına geçtikleri Days of Thunder (Fırtına Günleri) filminin setinde birbirlerine aşık olup kısa sürede de evlendiler.

Bu evlilik sonradan açıkladığına göre Nicole Kidman için büyük bir aşkın sonucuydu. Ama bu büyük aşkın ayrılığı da çok acılı oldu Kidman için.