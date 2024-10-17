Hiç acımadan geçti yıllar... "Ateş parçası" iki büklüm oldu... Koluna iki kişi girmeden yürüyemiyor

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Bu sözler, müzik dünyasının bir değil birkaç dönemine damgasını vuran bir ünlü müzisyenin 42 yıllık karısına ait... Onlar gerçekten de evlenirken ettikleri o yeminde olduğu gibi iyi günde kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta birbirlerinin elini hiç bırakmadılar.

Şimdi de içlerinden birinin sağlığı giderek bozulmaya başladı ve deyim yerindeyse elden ayaktan düştü. Ama karısı onu asla yalnız bırakmamakta kararlı.

Bu sözünü ettiğimiz ünlü çift, Ozzy Osbourne ile karısı Sharon Osbourne. 42 yıldan bu yana evli olan çift, bir yandan normal hayatlarını sürdürmeye çalışırken diğer yandan da Osbourne'un yaşına ve yaşadığı ev kazalarına bağlı bozulan sağlığıyla uğraşıyorlar.

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İKİ KİŞİ VE BİR BASTON YARDIMIYLA ZORLUKLA YÜRÜDÜ

Onca parasına rağmen Osbourne, giderek bozulan, bir türlü eski haline dönmeyen sağlığı yüzünden günlük hayatını zorlukla sürdürüyor. Ama bir yandan da kariyerine toptan veda etmemek için büyük çaba harcıyor.

Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz hafta da California'daki bir imza gününden çıkarken görüntülendi. Kendisi her ne kadar inatla eski alışkanlıklarını ve kariyerini sürdürmeye çalışsa da Ozbourde'un artık tek başına ayakta bile duramadığı görüldü.

İki büklüm görünen Osbourne iki yardımcısının yanı sıra bastonuna dayanarak kendisini bekleyen aracına doğru ilerledi.

Yardımcıları Osbourne'u aracına güçlükle bindirdi.





BİR ZAMANLAR ATEŞ PARÇASI GİBİYDİ

Geçen yıl Sharon Osbourne, bir gazeteye verdiği röportajda, kocasının son durumunu ve bunun aile hayatlarını nasıl etkilediğini anlattı.

Gençliğinde kelimenin tam anlamıyla bir ateş parçası gibi olan Osbourn'un artık yardıma muhtaç hale geldiğini samimi bir şekilde itiraf etti.

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Sharon Osbourne, İngiliz Daily Mail gazetesine verdiği röportajda müzik dünyasının yaşayan efsanelerinden biri olarak nitelendirilen kocası Ozzy Osbuorne'a artık kendisinin baktığını söyledi.

Osbourne "Son beş yıldır kocam çok hasta. İlişkimiz hep değişiyor, biz değişiyoruz" dedi.

Sonra da artık kendisinin kocasına bakması gereken bir aşamaya geldiklerini sözlerine ekledi. Sharon Osbourne "Bunu mecbur olduğum için değil, istediğim ve onu sevdiğim için yapıyorum" diye konuştu.

ARTIK DOKTORLARIN YAPABİLECEĞİ BİR ŞEY YOK

"Ozzy son beş yılda yedi tane ameliyat geçirdi. Daha fazla yapabilecekleri bir şey yok. Şimdi artık mesele onun iyileşmesiyle ilgili" diyerek ünlü müzisyenin son durumunu anlattı.

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Kocasını bir Çin vazosuna benzeten Sharon Osbourne, Ozzy Osbourne'un kan inceltici ilaçlar kullandığını bu yüzden dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Ünlü müzisyen eğer bir daha düşerse ciddi miktarda kan kaybedebileceğini hatırlattı. "Tıpkı bir Çin vazosu gibi... Onu pamuklara sarıp korumak gerekiyor" sözleriyle durumu tanımladı.

'ONU BU DURUMDA GÖRMEK ÇOK ZOR'

Sharon Osbourne, bir zamanlar sahnede fırtınalar estiren kocası Ozzy'nin bozulan sağlığına yenik düştüğünü görmenin çok zor olduğunu sözlerine ekledi.

Ünlü müzisyenin artık yalnız başına yürüyemediğini baston ya da tekerlekli sandalye kullanmak zorunda olduğunu hatırlattı.

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"Kocamın kendi kendine yetemediğini, yardıma ihtiyaç duyduğunu görmek benim için çok üzücü. Öyle enerjikti ve öylesine yaşama sevinci doluydu ki! Ama insan uyum sağlamayı öğreniyor" diye Ozzy Osbourne'un durumunu ifade etti.

Sharon Osbourne, çok uzun bir evliliğin ardından elden ayaktan düşen kocasını asla bırakmayacağını sözlerine ekledi.





'ASLA BIRAKMAYACAĞIM... ONA ÇOK ŞEY BORÇLUYUM'

Osbourne, 75 yaşındaki Ozzy Osbourne hakkında "Ben her zaman kocamın yanında olacağım. Ona tapıyorum. Ona çok şey borçluyum. Bana hayatımdaki en güzel şeyleri, çocuklarımı verdi" diyerek sözlerini tamamladı.

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Ozzy Osbuorne 2003 yılında Parkinson hastalığına yakalandı. Ama bunu 2020 yılına kadar kamuoyuna açıklamadı. Osbourne bu hastalıkla birlikte yaşamayı "kurşun çizmelerle dolaşmaya" benzetti.

Ozzy Osbourne 2019 yılında evinde tuvalete giderken düştü, boynunda ve sırtında hasar oluştu. Bu durum 16 yıl önce yaşadığı bir ATV kazasında sakatlandığı bölgeyi etkilediği için birkaç kez operasyon geçirmek zorunda kaldı.

Osbourne, katıldığı bir TV programında artıka ameliyat olmak istemediğini çünkü bunun hem kendisinin hem ailesinin hayatını cehenneme çevirdiğini söylemişti.

1982 YILINDAN BU YANA EVLİLER

Osbourne çifti 1982 yılından bu yana müzik dünyasında "karanlıklar prensi" olarak anılan Ozzy Osbourne ile evli.

Çiftin 41 yaşında Aimee, 39 yaşında Kelly ve 38 yaşında Jack adında üç tane çocuğu var. Osbourne çifti bu çocuklarından Kelly kısa süre önce ilk kez anne oldu. Oğulları Jack'in ise dört tane çocuğu var.