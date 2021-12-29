Atatürk'e benzerliğiyle ünlenen Göksel Kaya kimdir? Eşi hakkındaki iddialarla gündeme geldi

Haberin Devamı

Göksel Kaya, 1964 yılında Ardahan'da dünyaya geldi. 'Atatürk'e benzeyen adam' olarak ünlenen Göksel Kaya, özel bir güvenlik şirketinin sahibi olarak iş hayatını sürdürmektedir.



Evli ve iki çocuk sahibi olan Göksel Kaya, 2006 yılında Karanlıkta Makyaj, 2012 yılında Çanakkale Çocukları ve 2014 yılında Yenilmeyi Düşünmedi isimleri sinema filmlerinde Mustafa Kemal Atatürk’ü canlandırdı. 2017 yılında Handan Sarıhan Kaya ile nikah masasına oturan Göksel Kaya bir süredir akciğer kanseri tedavisi görüyor.