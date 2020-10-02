Ata Demirer sosyal medyadan seslendi: Denize çöp atmayın

Esprili paylaşımlarıyla dikkat çeken oyuncu, bu defa denizden çöp topladı ve takipçilerine şöyle seslendi: “Arkadaşlar denize çöp atmayın. Bak çöp, taşta atmayın. Çocuklarınıza denize taş atmayı öğretmeyin. Denize olta atsınlar. Paletlerini atsınlar, yüzsünler yelken yapsınlar balık avlasınlar ne bileyim balık beslesinler taşta atmasınlar çöpte atmasınlar" notuyla paylaştı.