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Haber Giriş: 02.10.2020 - 16:10 | Son Güncelleme:

Ata Demirer sosyal medyadan seslendi: Denize çöp atmayın

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Deniz tutkusu ve çevre duyarlılığıyla tanınan Ata Demirer, bunun yeni bir örneği de sosyal medya paylaşımında sergiledi.

Esprili paylaşımlarıyla dikkat çeken oyuncu, bu defa denizden çöp topladı ve takipçilerine şöyle seslendi: “Arkadaşlar denize çöp atmayın. Bak çöp, taşta atmayın. Çocuklarınıza denize taş atmayı öğretmeyin. Denize olta atsınlar. Paletlerini atsınlar, yüzsünler yelken yapsınlar balık avlasınlar ne bileyim balık beslesinler taşta atmasınlar çöpte atmasınlar" notuyla paylaştı.

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