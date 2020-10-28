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Haber Giriş: 28.10.2020 - 15:24 | Son Güncelleme:

Ata Demirer: Her şey burada, bu iskelede başladı

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Ata Demirer: Her şey burada, bu iskelede başladı
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Bir süredir Çanakkale'de yaşayan ve deniz tutkusuyla bilinen komedyen Ata Demirer, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Demirer, hayatının en önemli yerlerinden birini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Bursa'nın Altıntaş ilçesine giden Ata Demirer, 8 yaşında deniz ile ilk kez burada tanıştığını söyledi.

Ata Demirer: Her şey burada, bu iskelede başladı

48 yaşındaki Demirer, yayınladığı gönderiye şu notu düştü: Her şey burada, bu iskelede başladı. Sekiz yaşındaydım, elimdeki deniz maskesiyle ilk kez suyun içine burada baktım. Kırk yıl geçmiş üstünden... İlk burada aşık oldum kısaca. Merhaba Altıntaş, merhaba Bursa... Yazık olmuş, talan olmuş. Adeta yıkılmış inşaat baskıyla ama yine de var göstereceği güzellikleri hâla. Not; elimle gösterdiğim binanın yerindeydi bizim ev. Tek katlı, bahçesinde erik ağacı...
Ata Demirer: Her şey burada, bu iskelede başladı

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