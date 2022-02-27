Ata Demirer eridi!

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Son dönemde hayli zayıflayan Ata Demirer, verdiği kiloların ardından vücudunda meydana gelen sarkmaları toparlatmak için tanınmış bir cerrahın kapısını çaldı.

Doktorla Nişantaşı’ndaki kliniğinde görüşüp bilgi alan ünlü komedyen, cerrahi operasyon geçirmeye karar verirse yaz öncesinde ameliyat masasına yatacak.

Yeni sinema projesinde Özge Özacar’la bir araya gelen Ata Demirer, sosyal medyada paylaştığı bu karede zayıflığıyla dikkat çekti.

Sevgilisinin stil danışmanı

Demet Özdemir’le kısa süreli bir ayrılığın ardından barışan ve sevgilisine 14 Şubat Sevgililer Günü’nde evlenme teklif eden Oğuzhan Koç,

bu süreçte yeni bir işbirliğine de imza attı.

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Koç, sahne kostümleri için Demet Özdemir’in stil danışmanı Rutkay Öziş’le çalışmaya başladı. Öziş, bu işbirliğini Instagram sayfasında “Güzel bir serüven başladı” mesajıyla duyurdu.

Minik Tatlıtuğ’a oyun alanı

Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ, yakında doğacak bebekleri için hazırlıklarını sürdürüyor. Çocuk odası için özel tasarımlar yaptıran çift, beğendikleri ürünlerin siparişlerini verdi. Her detayla ilgilenen Kıvanç Tatlıtuğ’un evlerinin bahçesine minik bir oyun alanı da yaptıracağını duydum. Küçük Tatlıtuğ çok şanslı olacak, sağlıkla gelsin...

Korona sonrası takviye

Zuhal Olcay da koronavirüse yakalandı. Hastalık sürecini hafif ağrılarla atlatan sanatçı, iyileşir iyileşmez bağışıklığını güçlendirmek için harekete geçti. Olcay, Bağdat Caddesi’ndeki özel bir klinikte ozon terapisi aldı ve glutatyon takviyesi yaptırdı.