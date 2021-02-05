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Haber Giriş: 05.02.2021 - 23:33 | Son Güncelleme:

Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ evlendi! İşte nikahtan ilk görüntüler

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Aslışah Alkoçlar ve iş insanı Kaan Demirağ bu akşam Beşiktaş'taki bir otelde düzenlenen törenle dünya evine girdi. Birlikteliklerini sade bir nikah töreni ile taçlandıran ünlü çiftin "Evet" dediği anlar sosyal medyada ilgi gördü.

Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar ile iş insanı Kaan Demirbağ sade bir tören ile evlendi. Nikaha pandemi nedeniyle sınırlı sayıda davetli katıldı. Geçtiğimiz ay nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atan çiftin nikahından görüntüleri gelinin ablası Neslişah Alkoçlar sosyal medya hesabından paylaştı. İşte, nikahtan ilk görüntüler.

MUTLULUĞA "EVET" DEDİLER

9 Ocak'ta nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atan çift Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen törenle evlendi.

Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ evlendi İşte nikahtan ilk görüntüler

Büyük heyecan yaşayan ikilinin mutluluğu ise gözlerden kaçmadı. 

Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ evlendi İşte nikahtan ilk görüntüler

 

 

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