Aslışah Alkoçlar kimdir? İşte eşi Kaan Demirağ hakkında bilgiler

1993 doğumlu olan Aslışah Alkoçlar, Gülşah Soydan ve Ender Alkoçlar çiftinin küçük kızları. Ablası ise Neslişah Alkoçlar'dır. 15-16 yaşlarında kar kayağı sporunda Milli sporcu olmayı başaran Aslışah, Londra’da ekonomi üzerine eğitimini tamamladı. Alkoçlar, Alaçatı’da bir butik otel işletmeye başlayarak bu işle meslek hayatına ilk adımını attı. Moda ve gıda sektörüyle de ilgili olan Aslışah Alkoçlar, iş insanı Kaan Demirbağ ile 2021 ocak ayında nişanlandı, 5 Şubat Cuma günü ise nikah masasına oturdu.





KAAN DEMİRAĞ HAKKINDA



Kaan Demirağ 37 yaşında. Eşi Aslışah Alkoçlar ile aralarında 10 yaş fark var. Gıda sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin sahibi olan Kaan Demirağ, 2009 yılında o dönem sevgilisi olan Nur Atan'a yaptığı görkemli evlilik teklifi ile adından söz ettirmişti. İkili kısa bir süre sonra nikah masasına oturmuştu ancak sessiz sedasız boşanmıştı.