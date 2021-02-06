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Haber Giriş: 06.02.2021 - 09:13 | Son Güncelleme:

Aslışah Alkoçlar kimdir? İşte eşi Kaan Demirağ hakkında bilgiler

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Aslışah Alkoçlar kimdir? İşte eşi Kaan Demirağ hakkında bilgiler
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Aslışah Alkoçlar ile iş insanı Kaan Demirbağ sade bir tören ile evlendi. Tören Aslışah Alkoçlar’ın “evet” dediği anlar damga vurdu. Peki, Hülya Koçyiğit'in torunu olarak tanınan Aslışah Alkoçlar kimdir? İşte eşi Kaan Demirağ hakkında bilgiler...

1993 doğumlu olan Aslışah Alkoçlar, Gülşah Soydan ve Ender Alkoçlar çiftinin küçük kızları. Ablası ise Neslişah Alkoçlar'dır. 15-16 yaşlarında kar kayağı sporunda Milli sporcu olmayı başaran Aslışah, Londra’da ekonomi üzerine eğitimini tamamladı. Alkoçlar, Alaçatı’da bir butik otel işletmeye başlayarak bu işle meslek hayatına ilk adımını attı. Moda ve gıda sektörüyle de ilgili olan Aslışah Alkoçlar, iş insanı Kaan Demirbağ ile 2021 ocak ayında nişanlandı, 5 Şubat Cuma günü ise nikah masasına oturdu.



KAAN DEMİRAĞ HAKKINDA

Kaan Demirağ 37 yaşında. Eşi Aslışah Alkoçlar ile aralarında 10 yaş fark var. Gıda sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin sahibi olan Kaan Demirağ, 2009 yılında o dönem sevgilisi olan Nur Atan'a yaptığı görkemli evlilik teklifi ile adından söz ettirmişti. İkili kısa bir süre sonra nikah masasına oturmuştu ancak sessiz sedasız boşanmıştı.

 

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