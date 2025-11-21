Aslında kızını canından çok seviyor... Yorgunluğa dayanamayıp ağladı: Babasız çocuk büyütmek zor!

Haberin Devamı

Ama elbette her çocuk bu kadar şanslı değil. Bazen küçücük yaşta anne ya da babasını ya da her ikisini birden kaybeder. Ya da bazen onu dünyaya getiren çift, anlaşamayıp ayrılır. Her ne kadar geride kalan anne ya da baba onun mutluluğu için elinden geleni yapsa da çocuğun bir yanı eksik kalır.

Aslında anne ya da babadan birinin her an çocuğun yanında olmadığı durumlarda zorlanan kişi sadece çocuk olmaz. Kimi zaman çocuğunu tek başına büyüten ebeveyn de zorlanır. Üstelik böyle bir durumda insanın ne kadar ünlü ya da varlıklı olduğunun da bir önemi olmaz.

KIZINI YALNIZ BAŞINA BÜYÜTÜYOR

Tıpkı bir zamanların ünlü çifti Demi Moore ve Bruce Willis'in üç kızından en büyüğü olan Rumer gibi.

37 yaşındaki Rumer, Derek Richard Thomas ile ilişkisinden 2 yaşında Louetta adında bir kız çocuk sahibi oldu. Ama sonra ilişkileri yürümedi ve yollarını ayırdılar.

Demi Moore ile son iki yıldır frontotemporal demans ile boğuşan eski eşi Bruce Willis'in ilk torunu olan Louetta da annesiyle birlikte kaldı.

Aslında Rumer, her ne kadar maddi olarak geniş imkanları elinde tutsa da tek başına çocuk büyütmekte zorlanıyor.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Bunu da bir sosyal medya paylaşımıyla gözler önüne serdi Rumer Willis.

Genç kadın, önceki gün sosyal medya sayfasında, ormanlık bir alanda gezip bir yandan da gözyaşlarını silerken çektiği bir videoyu paylaştı. Rumer "Daha şimdi ağaçların arasında ağladım... Bazen bekar bir anne olmak zor" diye yazdı paylaşımına.

Aslında kızı Louetta'nın o kadar da zor bir çocuk olmadığını söyleyen Rumer Willis "Ama bazen her şeyi tek başına yapmak zorunda kalmak zor olabilir" diye sürdürdü.

Frontotemporal demansa yakalanan Bruce Willis, ilk kez dede olma sevincini bile yaşadı.

KIZINI EVDE DÜNYAYA GETİRDİ

Rumer Willis, Louetta'yı 2023 yılında o dönemde birlikte olduğu Derem Richard Thomas ile birlikte yaşadığı evde dünyaya getirmişti. Hem doğum anında hem de sonrasında çekilen fotoğraflarını da sosyal medya hesabından paylaştı genç kadın.

Fakat bebeğin dünyaya gelmesinden sadece bir yıl sonra Rumer ile Derek yollarını ayırdı. Bu durum da sosyal medyadaki bir takipçisinin sorusu üzerine ortaya çıktı.

Takipçisi Rumer Willis'e "Siz ve Derek hala bir çift misiniz?" diye sordu. Rumer da ona "Hayır, artık bekar bir anneyim. Ama kızımıza ortak ebeveynlik yapıyoruz" diye yanıt verdi.

Her ne kadar artık sevgilisiyle yollarını ayırmış olsalar da kızı Louetta için minnettar olduğunu anlattı Willis. "O benim hayatımdaki en güzel şey" diye konuştu.