Aynı anda istediği kadar çok kadınla evlenebilirdi... Aşk uğruna bir ülkenin geleneğini tarihe gömdü... Karısından başka kimseyi sevmedi

Kimse de yadırgamadı bunu. Çünkü ülkenin yüzyıllardır süren geleneği böyleydi.

Ama sonra onun yerine tahta geçen oğlu, zarif ve gencecik bir kıza öyle aşık olmuştu ki, bu konuda babasını izinden gitmeyeceğini açıkladı.

O, sadece kalbinin sahibiyle evlenecekti. Onun üzerine de başka gül koklamayacaktı.

Zaten öyle de oldu. 2011 yılında iki genç evlendi. Boy boy çocukları oldu. Gerçekten de sözünde durdu ve güzel karısından başka kimseyle evlenmedi o kral.

Onun bu tavrı da ülkenin geleneklerini değiştirdi. Genç kuşak da artık tek eşliliğe yöneldi.

İşte gencecik yaşında tahta çıkan üstüne ülkesinin geleneğini yerle bir eden o kral bugün yani 21 Şubat'ta 46 yaşına girdi.

UZAK ÜLKENİN GELENEK YIKAN KRALI 46 YAŞINA GİRDİ

Kulağa masal gibi gelen bu gerçek hayat öyküsünün kahramanları Bhutan Kralı Jigme Khesar Namgyel Wangchuck ile karısı Kraliçe Jetsun Pema.

26 yaşında tahta çıkan ve ülkesinin en önemli geleneğini yerle bir eden, bunu yaparak genç kuşak arasında da sempati toplayan Kral Jigme, bugün 46 yaşına girdi.

Tek karısı Jetsun Pema ve üç çocuğuyla mutlu bir aile babası olan Kral, ülkenin en önemli kişisi olduğu için de doğum günü ülke çapında büyük törenlerle kutlanıyor.

Aslına bakılırsa ülkesindeki bir geleneği yıkan, bu yüzen yaşlı kuşakların tepkisini de çeken Kral Jigme, örneğine az rastlanır bir aşk öyküsünün de kahramanı.

Tabii ki karısı Jetsun Pema ile birlikte.

Gelenek yıkan kral, 46 yaşına girdi. Kral ile Kraliçe'nin üç çocuklarıyla birlikte mutlu bir hayatı var. Onun tek eşle evliliğinden sonra genç kuşaklar da aynı yolu benimsemeye başladı.

İKİSİ DE ÜLKE DIŞINDA OKUDU

Bhutan Kralı Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, ülkenin hanedanı olan Druk Gyalpo ailesinin sevilen popüler üyelerinden biri.

Öğrenimini İngiltere ve ABD'de tamamlayan Kral, ülkesinin tahtını 2006 yılında yani henüz 26 yaşındayken babasından devraldı. Ondan sonra da ülkede yaşamsal anlamda bazı değişiklikler yaptı.

Şu anda tahtta olan kralın babası, çok eşli evliliğe inanıyordu ve bu çerçevede aynı gün içinde dört tane kadınla ve onların tüm kardeşleriyle evlenmişti.

Kraliçe Jetsun Pema'nın kocası olan genç kral ise bu konuda babasının yolundan gitmeyeceğini, tam tersine tek eşli bir evlilik yapacağını duyurdu.

Sonunda da 13 Ekim 2011 günü o sıralarda henüz Londra'da öğrenimini sürdüren Jetsun Pema ile evlendi.

'BENSERSİZ BİR GÜZELLİĞE SAHİP'

Aslında kral nişanını açıkladığında da yaşamın bazı alanlarında babasından farklı olacağının işaretlerini vermişti.

Genç kral, 20 Mayıs 2011 tarihinde Parlamento oturumunun açılışında nişan haberini şu satırlarla duyurdu: "Kral olarak artık evlenme zamanım geldi. Uzun süre düşündükten sonra düğünün bu yıl olmasına karar verdim.

Hemen bu sözlerin ardından sıra o sırada nişanlısı olan Jetsun Pema'yı anlatmaya geldi. Bunu da bir kraliçenin nasıl olması gerektiğini anlatarak yaptı: Kraliçenin "benzersiz bir güzelliğe sahip, zeki ve zarif" olması gerektiğini söyleyen kral, ayrıca öncelikle iyi bir insan olması ve ülkeye hizmet etme konusunda söz vermesi gerektiğini ekledi.

'BÖYLE BİRİNİ BULDUM': Kral, konuşmasının ilerleyen kısmında böyle birini bulduğunu söyleyip "Adı Jetsun Pema" diye nişanlısının kimliğini açıkladı. Genç kızın sıcak kalpli ve nazik biri olduğunu belirten Kral Jigma, "Bütün bu niteliklere, ilerleyen yıllarda yaş ve deneyime bilgelik de eklendiğinde halkına büyük hizmetler yapacaktır" dedi.





HALKIN KARŞISINDA KARISININ ELİNİ TUTTU, ONU ÖPTÜ

Bu çiftin evliliği, düğün anından itibaren basının manşetlerinden inmedi. Çünkü Jetsun Pema'nın kocası yeni Kral Jigme, babasından farklı bir görünüm sergiliyordu toplum karşısında.

Halkın hiç alışık olmadığı bir şekilde ona kamuoyu karşısında sevgisini ve şefkatini gösteriyordu. Bu durum ülkedeki orta ve yaşlı kuşağı rahatsız etse de Kral Jigme'nin toplum içinde karısının elini tutması hatta yanağına öpücük kondurması genç kuşakların sempatisini kazandı. Hatta ülkenin başındaki çiftin bu davranışları halkın bu konudaki yaklaşımını değiştirdi.





YİNE WILLIAM VE KATE BENZETMESİ

Bu arada küçük bir hatırlatma da yapalım... Kral Jigme ile karısı Kraliçe Jetsun Pema, birçok kişi tarafından "Himalayalar'ın William ve Kate'i" olarak nitelendiriliyor.

Bu konudaki çarpıcı tesadüf ise Jetsun Pema ile Jigme'nin tpkı Kate ile William gibi 2011 yılınoa evlenmiş olması.

Bhutan kraliyet çiftinin bu evlilikten iki oğlu bir de kızı bulunuyor.