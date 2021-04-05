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Haber Giriş: 05.04.2021 - 17:16 | Son Güncelleme:

Aslın Enver'in paylaşımlarına büyük ilgi

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Aslın Enver'in paylaşımlarına büyük ilgi

Ekranlarda bir süredir olmayan Aslı Enver diyetle zayıfladı. Enver'ın son görüntüsüne hayranlarından yorum yağdı.

Bir süredir ekranlardan uzak kalan Aslı Enver'in yeni projesi için diyet yaptığı ortaya çıktı.

Sosyal medya hesabından güzel havanın keyfini çıkarırken paylaşımda bulunan Aslı Enver'in son hali hayranlarını şaşırttı. Fit hali ile dikkat çeken Aslı Enver'in sıfır makyaj hali de övgü topladı.

Aslın Enverin paylaşımlarına büyük ilgi

Aslı Enver'in fotoğrafına "Yeter artık zayıflama" yorumları yağdı!

Fit hali ile dikkat çeken Aslı Enver'in sıfır makyaj hali de övgü topladı.

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