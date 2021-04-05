Aslın Enver'in paylaşımlarına büyük ilgi

Bir süredir ekranlardan uzak kalan Aslı Enver'in yeni projesi için diyet yaptığı ortaya çıktı.

Sosyal medya hesabından güzel havanın keyfini çıkarırken paylaşımda bulunan Aslı Enver'in son hali hayranlarını şaşırttı. Fit hali ile dikkat çeken Aslı Enver'in sıfır makyaj hali de övgü topladı.

Aslı Enver'in fotoğrafına "Yeter artık zayıflama" yorumları yağdı!

Fit hali ile dikkat çeken Aslı Enver'in sıfır makyaj hali de övgü topladı.

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