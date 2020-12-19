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Haber Giriş: 19.12.2020 - 12:31 | Son Güncelleme:

Aslıhan Karalar: Yeni yılı ailemle karşılayacağım

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Aslıhan Karalar: Yeni yılı ailemle karşılayacağım
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Aslıhan Karalar önceki gün Zorlu AVM’de görüntülendi. Genç oyuncu, yeni yılı İstanbul ya da İzmir’de ailesiyle birlikte karşılayacağını söyledi.

Karalar, “Yılbaşı için henüz yapılmış net bir planımız yok. Ya İzmir’de akrabalarımızla birlikte tüm aile olacağız ya da burada İstanbul’dayız” dedi.
Karalar ayrıca yeni sezon için görüşmelerinin devam ettiğini, ocak ayında bir sürprizi olacağını açıkladı.

Aslıhan Karalar: Yeni yılı ailemle karşılayacağım


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