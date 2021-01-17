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Haber Giriş: 17.01.2021 - 10:55 | Son Güncelleme:

Aslıhan Karalar: Gideceğim günü iple çekiyorum

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
Aslıhan Karalar: Gideceğim günü iple çekiyorum
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New York Üniversitesi’nde yüksek lisansa başlayan Aslıhan Karalar, devam eden pandemi nedeniyle ABD’ye gidemedi.

Oyuncu, okula döneceği günü iple çektiğini söyledi: “Üniversiteden mezun oldum. Şu anda NYU’da dijital medya alanında yüksek lisansımı yapıyorum. Pandemi bitinceye kadar İstanbul’da kalmak en güvenlisi. Fakat yüksek lisans eğitimim için yurtdışına gideceğim günü gerçekten iple çekiyorum. Amerika’dan gelen teklifleri de ilerideki süreçte değerlendirmeyi düşünüyorum.”

Aslıhan Karalar: Gideceğim günü iple çekiyorum

Dizi teklifleri aldığını söyleyen Aslıhan Karalar, “Önemli olan kariyerime katkısı olacak projelerde yer alabilmek. İyi çıkış yapabileceğim bir projeyi bekliyorum” dedi.

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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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