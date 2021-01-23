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Haber Giriş: 23.01.2021 - 09:23 | Son Güncelleme:

Aslıhan Gürbüz: Muhteşem renkli gözler, dudaklar bekliyorlar bizden

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Aslıhan Gürbüz: Muhteşem renkli gözler, dudaklar bekliyorlar bizden
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Aslıhan Gürbüz, “Aşırı Ünlülerle Kısa Görüşmeler” programında Ayvalık’taki hayatını anlattı. Gürbüz, “Ben 2 sene önce karantinaya girdim. Kendimle artık barıştım” dedi.

Ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz, Kutsal Motor’un YouTube kanalında yayınlanan “Aşırı Ünlülerle Kısa Görüşmeler” programının konuğu oldu. Gürbüz, Zeynep Ocak’ın “3 sene önce Ayvalık’a taşındınız. Orada hiç bunaldınız mı?” sorusuna şu yanıtı verdi:
“Hiç bunalma hissetmedim çünkü hayatımın en kötü döneminden geçip oraya gitmiştim. 30 metrekare alanda sadece 3 tabak, 3 bardak vardı ve televizyon yoktu. 3 ay hiçbir şey yapmadan, sadece kendi sesimi dinledim. Kendi marazlarımı keşfettim ve ‘Hayatı böyle algılıyorum’ dedim. Bu müthiş bir şeymiş. Şu an yaşanılan karantinayı ben, 2 sene önce yaşadım. Bu, müthiş bir özgüven getiriyor. Kendimle barıştım ve artık yalnız yaşayabiliyorum.”

Aslıhan Gürbüz: Muhteşem renkli gözler, dudaklar bekliyorlar bizden


Gürbüz, beden olumlama akımıyla farkındalık yaratması hakkında da şunları söyledi:
“Muhteşem renkli gözler, dudaklar bekliyorlar bizden. Kilo vermemizi, burnumuzu yaptırmamızı... Dışarıda sizin güzellik normlarınıza uymayan insanlar var ve ben de böyleyim. Ben mücadelemi verdim, böyle iyiyim.”

 

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