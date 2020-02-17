Aslıhan Gürbüz: Birlikte büyüyeceğiz kızım, hazır mısın?

Gürbüz, doğum gününde sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj paylaştı:

Hoş geldin 37

Tam vaktinde ve olması gerektiği gibi...

Hoşçakal canım 36, çok hızlı geçtin, çok şey öğrettin, ders aldırdığın hatalar, bırakmakta zorlandığım alışkanlıklar, içimi acıtan tüm yaşanmışlıklar için teşekkür ederim, iyi bir öğretmendin 🙏🏻

Yaşlanmıyorum yaş alıyorum, ruhumda ki o küçük kız seni çok ama çok seviyorum bundan sonra kulağım ve kalbim hep sende, birlikte neşe ve şifa ile büyüyeceğiz kızım, hazır mısın?







