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Haber Giriş: 17.02.2020 - 15:37,Son Güncelleme:/

Aslıhan Gürbüz: Birlikte büyüyeceğiz kızım, hazır mısın?

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Aslıhan Gürbüz: Birlikte büyüyeceğiz kızım, hazır mısın?

Bir süre önce oyunculuğa ara vererek Ege'ye yerleşen Aslıhan Gürbüz, 37'inci yaşını Hindistan'da karşıladı.

Gürbüz, doğum gününde sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj paylaştı:

Hoş geldin 37
Tam vaktinde ve olması gerektiği gibi...
Hoşçakal canım 36, çok hızlı geçtin, çok şey öğrettin, ders aldırdığın hatalar, bırakmakta zorlandığım alışkanlıklar, içimi acıtan tüm yaşanmışlıklar için teşekkür ederim, iyi bir öğretmendin 🙏🏻
Yaşlanmıyorum yaş alıyorum, ruhumda ki o küçük kız seni çok ama çok seviyorum bundan sonra kulağım ve kalbim hep sende, birlikte neşe ve şifa ile büyüyeceğiz kızım, hazır mısın?

Aslıhan Gürbüz, İstanbul’u neden terk etti?En son ‘Ufak Tefek Cinayetler’ dizisinde ‘Merve’ karakterine hayat veren oyuncu Aslıhan Gürbüz ekranlara ara verdi. Gelen teklifleri geri çeviren ünlü oyuncunun bu kararının sebebi ortaya çıktı.
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Aslıhan Gürbüz: Birlikte büyüyeceğiz kızım, hazır mısın


 

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