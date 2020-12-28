MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriAslıhan Gürbüz: 10 senedir hiç evlenmemiş bir kadına boşanmış muamelesi mi çekiyorsunuz?
GeriMagazin Aslıhan Gürbüz: 10 senedir hiç evlenmemiş bir kadına boşanmış muamelesi mi çekiyorsunuz?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 28.12.2020 - 17:31 | Son Güncelleme:

Aslıhan Gürbüz: 10 senedir hiç evlenmemiş bir kadına boşanmış muamelesi mi çekiyorsunuz?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Aslıhan Gürbüz: 10 senedir hiç evlenmemiş bir kadına boşanmış muamelesi mi çekiyorsunuz?
Abone Olgoogle-news

Oyuncu Aslıhan Gürbüz'ün yıllar önce Kerem Kupacı ile evli olduğu iddiası yeniden gündeme geldi. Konu hakkında açıklama yapan Gürbüz, "10 yıldır evlenmemiş kadına boşanmış muamelesi yapıyorsunuz" diyerek bu haberlere tepki gösterdi.

Instagram'da hakkında yapılan evlilik haberlerinden birine cevap veren Aslıhan Gürbüz, rahatsızlık duyduğu konu hakkında açıklama yaptı.
BEN DE İNSANIM!

Gürbüz, bu haberlerle ilgili, "Gerçekten sıkmadı mı bu yalan haber? Bu konu ile ilgili resmi bir belge var mı mesela elinizde o dönemle ile ilgili? Yoksa 4 kişinin eğlendiği bir andan bir görüntü ile 10 senedir hiç evlenmemiş bir kadına boşanmış muamelesi mi çekiyorsunuz? Mahallede ki gıybetçi teyzelerin kulaktan kulağa, yalan yanlış yaydığı türden bir saçmalığı, her yeni işimde 'şok haber' başlığı ile vermek hoşunuza gidiyor ise bilemem. Ama ben sıkıldım ve sessiz kalamıyorum artık, ben de insanım be" dedi.

Aslıhan Gürbüz: 10 senedir hiç evlenmemiş bir kadına boşanmış muamelesi mi çekiyorsunuz

Aslıhan Gürbüz ile Kerem Kupacı, 2014 yılında 2,5 yıllık ilişkilerini sonlandırmıştı

İŞTE O HABERLERİN KAYNAĞI

Oyuncu Belma Canciğer, Twitter’da çiftin nikâhını kaptan olan eşi Gani Müjde’nin Datça’daki bir koyda, teknede kıydığını yazmıştı.

Aslıhan Gürbüz: 10 senedir hiç evlenmemiş bir kadına boşanmış muamelesi mi çekiyorsunuz


 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle