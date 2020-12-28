Aslıhan Gürbüz: 10 senedir hiç evlenmemiş bir kadına boşanmış muamelesi mi çekiyorsunuz?

Instagram'da hakkında yapılan evlilik haberlerinden birine cevap veren Aslıhan Gürbüz, rahatsızlık duyduğu konu hakkında açıklama yaptı.

BEN DE İNSANIM!

Gürbüz, bu haberlerle ilgili, "Gerçekten sıkmadı mı bu yalan haber? Bu konu ile ilgili resmi bir belge var mı mesela elinizde o dönemle ile ilgili? Yoksa 4 kişinin eğlendiği bir andan bir görüntü ile 10 senedir hiç evlenmemiş bir kadına boşanmış muamelesi mi çekiyorsunuz? Mahallede ki gıybetçi teyzelerin kulaktan kulağa, yalan yanlış yaydığı türden bir saçmalığı, her yeni işimde 'şok haber' başlığı ile vermek hoşunuza gidiyor ise bilemem. Ama ben sıkıldım ve sessiz kalamıyorum artık, ben de insanım be" dedi.



Aslıhan Gürbüz ile Kerem Kupacı, 2014 yılında 2,5 yıllık ilişkilerini sonlandırmıştı

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Oyuncu Belma Canciğer, Twitter’da çiftin nikâhını kaptan olan eşi Gani Müjde’nin Datça’daki bir koyda, teknede kıydığını yazmıştı.





