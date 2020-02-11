Aslıhan Doğan Turan'ın sırrı ortaya çıktı

Yıldız futbolcu Arda Turan'ın ikinci bebeğine hamile olan eşi Aslıhan Doğan Turan, ilk dört aylık hamilelik sürecinde sadece yarım kilo aldığını söyleyerek olay yarattı.

Düzenli kardio, pilates ve yürüyüş yapıp yediklerine dikkat eden yenge, bu süreçte bol bol kinoa tüketiyor.

Aslıhan Doğan Turan'ın diğer sırrı da esmer pirinç. Protein açısından zengin olan kinoa, son dönemin en favori besinlerinden.



Aslıhan Doğan Turan, suyunun içerisine nane, maydanoz ve limon ilave edip günde en az bir litre içiyor.





