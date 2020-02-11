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Haber Giriş: 11.02.2020 - 10:21,Son Güncelleme:/

Aslıhan Doğan Turan'ın sırrı ortaya çıktı

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Aslıhan Doğan Turan'ın sırrı ortaya çıktı

Yıldız futbolcu Arda Turan'ın ikinci bebeğine hamile olan eşi Aslıhan Doğan Turan, ilk dört aylık hamilelik sürecinde sadece yarım kilo aldığını söyleyerek olay yarattı.

Yıldız futbolcu Arda Turan'ın ikinci bebeğine hamile olan eşi Aslıhan Doğan Turan, ilk dört aylık hamilelik sürecinde sadece yarım kilo aldığını söyleyerek olay yarattı.
Düzenli kardio, pilates ve yürüyüş yapıp yediklerine dikkat eden yenge, bu süreçte bol bol kinoa tüketiyor.

Aslıhan Doğan Turanın sırrı ortaya çıktı
Aslıhan Doğan Turan'ın diğer sırrı da esmer pirinç. Protein açısından zengin olan kinoa, son dönemin en favori besinlerinden.
Aslıhan Doğan Turanın sırrı ortaya çıktı

Aslıhan Doğan Turan, suyunun içerisine nane, maydanoz ve limon ilave edip günde en az bir litre içiyor.
Aslıhan Doğan Turanın sırrı ortaya çıktı


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