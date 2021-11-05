Aslıhan Doğan Turan ile Arda Turan'dan yeni eve yeni sanat koleksiyonu

5 yıl önce nikâh masasına oturan ve mutlu evliliklerini iki çocukla taçlandıran Aslıhan-Arda Turan çifti, büyüyen aileleri için geçtiğimiz aylarda yeni bir eve taşındı. Beykoz’daki Çubuklu Vadi’de oturdukları evden yine aynı sitede daha büyük bir eve geçen çift, yeni evlerinde dekorasyona büyük önem verdi.
Müzik dersleri almaya başladı
Selin Şekerci, “Yeşilçam” dizisinde pek çok duayen müzisyenden dinlediğimiz “Bir Garip Yolcuyum”u seslendirmiş ve büyük beğeni toplamıştı. Şarkının kaydı için stüdyoya da giren Şekerci, performansıyla 40 yıllık şarkıcılara taş çıkarmıştı. Normal hayatında da şarkı söylemeyi çok sevdiğini bildiğim Şekerci, müzik eğitimi almaya başlamış.
Zehra Yılmaz’ın yeni başlangıcı Hataylı
Zehra Yılmaz yeni bir ilişkiye yelken açtı. “Kalp Yarası” dizisi için Hatay’da çekimlerde olan güzel oyuncu, şehrin ünlü yerlerinden Savon Otel’in sahibi Mete Kuseyri ile ilişki yaşamaya başladı. Çekimler için otelde konaklayan Zehra Yılmaz’ı, Kuseyri ile setten ortak arkadaşlarının tanıştırdığını öğrendim. Kısa sürede iyi anlaşan ikiliyi arkadaşları da birbirine çok yakıştırmış. Mete Kuseyri, geçtiğimiz günlerde Zehra Yılmaz’la İstanbul’daki “Zoraki Misafir” filminin galasına da katıldı. Önümüzdeki günlerde bu ilişkinin aşka dönüşüp dönüşmeyeceğini şimdiden merak ediyorum.
Sanatseverlerle buluşacak
Tanınmış ressam Souadad Al Sigab Kandemir, yağlı boya ve çini çalışmalarıyla Harbiye’de IAAF İstanbul Sanat ve Antika Fuarı’nda No. 39-40 standında sanatseverlerle buluşuyor.
Bağdat doğumlu ressam, yağlıboya çalışmalarında kullandığı değişik üslup, boyut ve biçimin yanı sıra sabır ve uzlaşma becerisini gözler önüne seren eserleriyle hem yurtdışında hem de yurtiçinde sanat çevreleri tarafından yakından takip ediliyor.
Galatasaray için koleksiyon tasarladı
Galatasaray, Burcu Esmersoy ile Merve Göknar’ın yarattığı aktif giyim markası Biondina’yla özel bir işbirliğine imza attı. Spor salonundan günlük yaşama, her zaman ve her yerde Galatasaraylılık ruhunu stiline yansıtmak isteyenler için tasarlanan 27 parçalık “Galatasaray x Biondina” koleksiyonu, hem kadınlara, hem de erkeklere yönelik model çeşitliliği ile taraftar modasına yön veriyor.