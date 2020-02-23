Aslıhan Doğan Turan 4.5 ayda 1 kilo aldı

Henüz bir kilo alıp 46’ya çıkan Aslıhan Doğan “Doktorum bile ‘Bu kiloyla nasıl hamile kaldın?’ diye şaşırdı. Mide bulantıları yüzünden yiyemiyorum, ama sağlıklıyım. Arada hamburger ve patates kızartması aşeriyorum. Her gün yavaş tempoda 45 dakika yürüyorum. Haftada bir gün de hamilelik masajı yaptırıyorum” dedi.





