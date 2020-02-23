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Haber Giriş: 23.02.2020 - 10:43,Son Güncelleme:/

Aslıhan Doğan Turan 4.5 ayda 1 kilo aldı

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Aslıhan Doğan Turan 4.5 ayda 1 kilo aldı
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Futbolcu Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan ikinci oğulları Asil Aslan’a 4.5 aylık hamile.

Henüz bir kilo alıp 46’ya çıkan Aslıhan Doğan “Doktorum bile ‘Bu kiloyla nasıl hamile kaldın?’ diye şaşırdı. Mide bulantıları yüzünden yiyemiyorum, ama sağlıklıyım. Arada hamburger ve patates kızartması aşeriyorum. Her gün yavaş tempoda 45 dakika yürüyorum. Haftada bir gün de hamilelik masajı yaptırıyorum” dedi.

Aslıhan Doğan Turan 4.5 ayda 1 kilo aldı


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