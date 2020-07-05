Aslı Turanlı ile Kerem Bürsin arasında neler oluyor

Kerem Bürsin, Aslı Turanlı’nın Instagram fotoğraflarını beğenince bu söylenti daha da arttı. Aslı Turanlı “Aranızda neler oluyor?” sorusuna ilk kez cevap verdi:

“Aynı menajerlik şirketindeyiz. Sayfamdaki bazı kareleri beğenmiş. Ben buna bir anlam yüklemedim. Ama Kerem hoş bir çocuk. Herkes beğeniyor, ben de beğeniyorum.”

Kerem Bürsin de “Aslı çok hoş bir kız, enerjisi güzel” demişti.





