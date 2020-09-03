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Haber Giriş: 03.09.2020 - 08:01 | Son Güncelleme:

Aslı Turanlı: Ben başarıya koşuyorum aşk bana koşsun

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Aslı Turanlı: Ben başarıya koşuyorum aşk bana koşsun
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Sunucu Aslı Turanlı, defilede baş manken olarak podyuma çıktı.

Barrus London markasının kreatif direktörü Neslişah Yılmaz, pet şişelerin dönüşümüyle yapılan kumaşlardan hazırladığı koleksiyonu “Fashion Days”in açılışında beğeniye sundu. Kuruçeşme Oligark’ta düzenlenen defilede Aslı Turanlı da podyuma çıktı.

Defile sonrası soruları yanıtlayan Turanlı, “Benim için güzel ve heyecanlı bir akşam oldu” dedi. Ünlü sunucu, muhabirlerin aksesuvarlarını sorması üzerine “Ben en çok parayı aksesuvarlara harcıyorum. Bilekliğim başarıyı simgeliyor. Ben başarıya koşuyorum, aşk da bana koşsun” diye konuştu.

Aslı Turanlı: Ben başarıya koşuyorum aşk bana koşsun


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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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