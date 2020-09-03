Aslı Turanlı: Ben başarıya koşuyorum aşk bana koşsun

Barrus London markasının kreatif direktörü Neslişah Yılmaz, pet şişelerin dönüşümüyle yapılan kumaşlardan hazırladığı koleksiyonu “Fashion Days”in açılışında beğeniye sundu. Kuruçeşme Oligark’ta düzenlenen defilede Aslı Turanlı da podyuma çıktı.



Defile sonrası soruları yanıtlayan Turanlı, “Benim için güzel ve heyecanlı bir akşam oldu” dedi. Ünlü sunucu, muhabirlerin aksesuvarlarını sorması üzerine “Ben en çok parayı aksesuvarlara harcıyorum. Bilekliğim başarıyı simgeliyor. Ben başarıya koşuyorum, aşk da bana koşsun” diye konuştu.





