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Haber Giriş: 18.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Aslı Omağ’ı kurtaran cesur turist

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Aslı Omağ’ı kurtaran cesur turist
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TRT1’de ekrana gelen “Kalk Gidelim” dizisinin yeni bölüm çekimleri Azmak Nehri’nde gerçekleşti.

Dizide Meryem karakterini canlandıran Aslı Omağ, rol gereği nehirde boğuluyormuş gibi yaptı. Kıyıdaki yabancı bir turist, Omağ’ın gerçekten boğulduğunu sanarak nehre girip oyuncuyu kurtarmaya çalıştı. Gerçeği öğrendikten sonra çok şaşıran cesur turisti set ekibi tebrik etti. Omağ ise olay sonrası turistle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Aslı Omağ’ı kurtaran cesur turist


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