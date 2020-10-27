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Haber Giriş: 27.10.2020 - 07:36 | Son Güncelleme:

Aslı Hünel ve oyuncu Saruhan Hünel'in baba acısı

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Aslı Hünel ve oyuncu Saruhan Hünel'in baba acısı
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Şarkıcı Aslı Hünel ve oyuncu Saruhan Hünel’in koronavirüse yakalanan babaları Mehmet Fevzi Hünel vefat etti.

83 yaşındaki Hünel dün tedavi gördüğü Beylikdüzü Devlet Hastenesi’nde yaşamını yitirdi. Acı haberi Aslı Hünel ve Saruhan Hünel sosyal medya hesaplarında “Canım babamızı kaybettik” notuyla duyurdu. Mehmet Fevzi Hünel’in cenazesi ise aynı gün Celaliye Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedildi. Saruhan Hünel ve Aslı Hünel geçtiğimiz hafta sosyal medyada yaptıkları duyuruyla takipçilerinden babaları için plazma kan bağışı ricasında bulunmuştu.

Aslı Hünel ve oyuncu Saruhan Hünelin baba acısı


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