Aslı Hünel ve oyuncu Saruhan Hünel'in baba acısı

83 yaşındaki Hünel dün tedavi gördüğü Beylikdüzü Devlet Hastenesi’nde yaşamını yitirdi. Acı haberi Aslı Hünel ve Saruhan Hünel sosyal medya hesaplarında “Canım babamızı kaybettik” notuyla duyurdu. Mehmet Fevzi Hünel’in cenazesi ise aynı gün Celaliye Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedildi. Saruhan Hünel ve Aslı Hünel geçtiğimiz hafta sosyal medyada yaptıkları duyuruyla takipçilerinden babaları için plazma kan bağışı ricasında bulunmuştu.





