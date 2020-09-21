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Haber Giriş: 21.09.2020 - 10:38 | Son Güncelleme:

Aslı Hünel kimdir? Aslı Hünel’in eşi Savaş Yurtsever kim, mesleği ne?

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Aslı Hünel kimdir? Aslı Hünel’in eşi Savaş Yurtsever kim, mesleği ne?
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Aslı Hünel müzik kariyerinin yanı sıra katıldığı programlarla da gündeme geliyor. Oyuncu Saruhan Hünel’in kardeşi olan Aslı Hünel, 21 yıldır sanat dünyasının içerisinde ancak özel hayatını gözlerden uzak bir şekilde sürdürüyor. Peki, Aslı Hünel kimdir? Aslı Hünel’in eşi Savaş Yurtsever kim, mesleği ne?

Annesi Arap, babası Selanik göçmeni olan Aslı Hünel 4 Haziran 1977 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Ünlü oyuncu Saruhan Hünel'in kardeşidir. Çok küçük yaşlarda şan dersleri alan Aslı Hünel, müzik kariyerine 14 yaşında Üsküdar Musuki Cemiyeti'nde başladı.

Aslı Hünel 11 Nisan 2018 tarihinde Savaş Yurtsever ile nikah masasına oturdu. Baltalimanı'nda bir mekanda gerçekleşen düğüne sanat dünyasından pek çok isim katıldı.

SAVAŞ YURTSEVER KİMDİR?

Savaş Yurtsever 1975 yılında dünyaya geldi. İş adamı olan Savaş Yurtsever 1998'de bir araba markasında satış danışmanı olarak sektöre girdi. 2011 yılından beri bir otomobil firmasında Otomobil Satış Müdürü olarak devam etmektedir.

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