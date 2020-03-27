Aslı Hünel ile umut dolu şarkılar
DEMİRÖREN Medya ‘#EvdeKalMüzikleKal’ çağrısını milyonlarla paylaşmaya devam ediyor. Ünlü sanatçıların evlerinden yaptıkları canlı yayın konserlerine bu akşam Aslı Hünel katılıyor.
Koronavirüse karşı evinden çıkmayan ve hayranlarına da bu yönde telkinler veren şarkıcı, saat 21.05’te Instagram hesabından canlı yayınla mini bir konser verecek. “Umut dolu şarkılarımı bu kez evinde kalan tüm Türkiye için seslendireceğim” diyen Hünel, canlı yayında kendisine istekte bulunan parçaları da söyleyecek. Hünel, bir sonraki konser için sanatçı arkadaşlarını da desteğe davet edecek.
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