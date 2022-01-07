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Aslı Hatemi kimdir, kaç yaşında, sağlık durumu nasıl? Aslı Hatemi çamaşır suyu içmişti!

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Aslı Hatemi kimdir, kaç yaşında, sağlık durumu nasıl Aslı Hatemi çamaşır suyu içmişti

Ünlü avukat Aslı Hatemi geçtiğimiz günlerde alışveriş merkezinde bir mağazada yanlışlıkla çamaşır suyu içmesiyle gündeme gelmişti. Bu olay üzerine hastaneye kaldırılan Aslı Hatemi sağlık durumu hakkında bilgiler verdi. Peki Aslı Hatemi kimdir, kaç yaşında, sağlık durumu nasıl? İşte Aslı Hatemi hakkında merak edilenler...

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Birçok ünlünün boşanma avukatlığını yapan Aslı Hatemi, Nişantaşı'nda bir mağazada kendisine su yerine çamaşır suyu verilince hastanelik olmuştu. Bu durumun çalışanların hatası nedeniyle olduğunu belirten Aslı Hatemi sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı. İşte Aslı Hatemi'nin çamaşır suyu içtikten sonra yaptığı ilk açıklama...

"MİDEMDE YANIKLAR OLUŞTU"

Doktor kontrolü sonrası açıklama yapan Aslı Hatemi, hala kontrolleri ve tedavisinin devam ettiğini söyleyerek, "Midemde yanıklar oluştu. Çok ciddi bir şey atlattım" dedi. MAğaza çalışanının hatası olduğunu da sözlerine ekleyen Hatemi, "Şu anda bir dava açmayı düşünmüyorum, şimdilik sağlığıma odaklandım" açıklamasında bulundu.

ASLI HATEMİ KİMDİR?

Ünlü isimlerin boşanma avukatlığını yapan Aslı Hatemi, aynı zamanda ünlü Hukukçular Prof. Dr. Hüseyin Hatemi ile Avukat Kezban Hatemi’nin Avukat oğlu Mehmet Ali Hatemi'nin eski eşidir. Olaylı bir boşanma süreci geçiren Aslı Hatemi'ye boşandığı eşi Mehmet Ali Hatemi tarafından soyadını kullanmaması için mahkemeye başvuru yapılmıştı.

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Mehmet Ali Hatemi adına hazırlanan Dava dilekçesinde, Aslı Çelik'e karşı 2013 yılında İstanbul 10. Aile Mahkemesinde boşanma davası açtığını, boşanma kararının ise 29 Aralık 2015 günü kesinleştiği kaydedildi. Dilekçede, boşanma kararı sonrası Aslı Çelik'in, evlenmeden önceki Soyadı olan ‘Çelik’ soy adını aldığı nüfus cüzdanında da soyadının ‘Çelik’ olarak geçtiği kaydedildi. Ayrıca avukat Aslı Çelik’in, ‘Hatemi’ soy adını kullanmak için dava açtığını ancak Mehmet Ali Hatemi’nin buna izin vermediği kaydedildi.

Daha sonra Demet Şener ve İbrahim Kutluay’ın boşanma davasında Şener’in avukatlığını yapan Aslı Çelik’in, haberlere konu olan bu tip önemli davalarda ‘Hatemi’ soyadını kullandığına dikkat çekilerek, mahkemeden ‘tedbir’ talebinde bulunuldu. Mahkeme, kararında ‘Aslı Çelik’ isminin, ‘Aslı Hatemi’ veya ‘Aslı Çelik Hatemi’ olarak kullanılmasına ihtiyati tedbir kararı koydu.

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