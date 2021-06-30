Aslı Enver’in yeni sevgilisi Sarp Batur kimdir, mesleği ne?

Adı sürekli aşk söylentilerine karışan Aslı Enver, sonunda aradığı aşkı buldu. Başarılı oyuncunun hayranları, geçtiğimiz günlerde birlikte görüntülendiği gizemli sevgilinin Sarp Batur olduğunu ortaya çıkardı. Şimdi ise Aslı Enver’in yeni sevgilisi olduğu iddia edilen Sarp Batur’un kim olduğu takipçileri merak konusu olmaya başladı. Peki Sarp Batur kimdir, mesleği ne, kimin oğlu? İşte merak edilenler…

SARP BATUR KİMDİR?

Aslı Enver’in birlikte görüntülendiği ünlü yazar Enis Batur ile gastronomi yazıları yazan Figen Batur’un reklamcı oğlu. Sarp Batur’un önceki evliliğinden bir kızı var. Çok fazla göz önünde olmayı tercih etmeyen ve instagram adresi gizli olan Sarp Batur’u, hayranları twitter hesabından takip edebiliyor. Aslı Enver’in fanatik hayranları şimdiden “sarpaslibatur” ve “assar” şeklinde tag’ler açarak ilişkiyi sahiplenmiş durumda. Bunun yanında henüz Aslı Enver ve Sarp Batur’dan herhangi bir açıklama gelmedi. İlişkinin akıbeti önümüzdeki günlerde merak edilenler arasında olmaya devam edecek gibi görünüyor.

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