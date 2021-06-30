Aslı Enver’in yeni sevgilisi Sarp Batur kimdir, mesleği ne?
Güzel oyuncu Aslı Enver, uzun bir zamandan sonra ilk kez geçtiğimiz günlerde gizemli bir erkeğin elini omzuna attığı görüntüleri ortaya çıkmıştı. Aslı Enver, gizemli aşkı hakkında tüm söylentilere rağmen herhangi bir açıklama yapmazken, başarılı oyuncunun hayranları yeni aşkının kim olduğunu ortaya çıkardı. Aslı Enver’in yeni sevgilisinin Sarp Batur olduğu iddialarından sonra, hayranları Sarp Batur kimdir, mesleği ne sorularıyla araştırmalara başladı. Peki, herkesin merak ettiği Aslı Enver’in yeni sevgilisi Sarp Batur kimdir? Bakın hangi ünlü anne babanın oğlu…
Adı sürekli aşk söylentilerine karışan Aslı Enver, sonunda aradığı aşkı buldu. Başarılı oyuncunun hayranları, geçtiğimiz günlerde birlikte görüntülendiği gizemli sevgilinin Sarp Batur olduğunu ortaya çıkardı. Şimdi ise Aslı Enver’in yeni sevgilisi olduğu iddia edilen Sarp Batur’un kim olduğu takipçileri merak konusu olmaya başladı. Peki Sarp Batur kimdir, mesleği ne, kimin oğlu? İşte merak edilenler…
SARP BATUR KİMDİR?
Aslı Enver’in birlikte görüntülendiği ünlü yazar Enis Batur ile gastronomi yazıları yazan Figen Batur’un reklamcı oğlu. Sarp Batur’un önceki evliliğinden bir kızı var. Çok fazla göz önünde olmayı tercih etmeyen ve instagram adresi gizli olan Sarp Batur’u, hayranları twitter hesabından takip edebiliyor. Aslı Enver’in fanatik hayranları şimdiden “sarpaslibatur” ve “assar” şeklinde tag’ler açarak ilişkiyi sahiplenmiş durumda. Bunun yanında henüz Aslı Enver ve Sarp Batur’dan herhangi bir açıklama gelmedi. İlişkinin akıbeti önümüzdeki günlerde merak edilenler arasında olmaya devam edecek gibi görünüyor.