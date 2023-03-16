Aslı Enver'in büyük heyecanı! 'Doğum Türkiye'de olacak'

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12 Kasım’da sürpriz bir şekilde Berkin Gökbudak’la evlenen 38 yaşındaki oyuncu Aslı Enver kısa süre sonra da anne olacağını müjdelemişti.

Bir kız bebek bekleyen ünlü oyuncu geçtiğimiz hafta eşiyle birlikte Londra'ya gitmişti. Mutlu çift dün Türkiye'ye döndü.

Sabiha Gökçen Havaalanı'nda görüntülenen çift muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Yaklaşık 6 aylık hamile olan oyuncu bebeğini Türkiye'de doğuracağını söyledi; 'Londra'ya gezmeye gittik. Doğum Türkiye’de olacak.'

NORMAL DOĞUM İSTİYORUM

İlk kez annelik heyecanı yaşayan Enver, 'Doğum için doktor hangi yöntemi uygun görürse o olacak. İnşallah normal doğum olur.” dedi.

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İsim konusunda henüzkarar vermediklerini söyleyen güzel oyuncu; “İsmi net değil. Şimdi bir isim söylerim sonra başka bir şey koyarım... Birkaç isim arasında kararsızız. Süreç gayet güzel gidiyor, heyecanlıyız. Aşerme durumum olmadı.” ifadelerini kullandı.