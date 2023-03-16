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Aslı Enver'in büyük heyecanı! 'Doğum Türkiye'de olacak'

Güncelleme Tarihi:

#Aslı Enver#Berkin Gökbudak#Türkiye
Aslı Enverin büyük heyecanı Doğum Türkiyede olacak
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2023 08:55

Kasım 2022'de iş insanı Berkin Gökbudak ile sürpriz şekilde nikah masasına oturan Aslı Enver kısa bir süre sonra da hamile olduğunu açıklamıştı. Dün havaalanında görüntülenen oyuncu bebeğini Türkiye'de doğuracağını söyledi.

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12 Kasım’da sürpriz bir şekilde Berkin Gökbudak’la evlenen 38 yaşındaki oyuncu Aslı Enver kısa süre sonra da anne olacağını müjdelemişti.

Bir kız bebek bekleyen ünlü oyuncu geçtiğimiz hafta eşiyle birlikte Londra'ya gitmişti. Mutlu çift dün Türkiye'ye döndü.

Sabiha Gökçen Havaalanı'nda görüntülenen çift muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Aslı Enverin büyük heyecanı Doğum Türkiyede olacak

Yaklaşık 6 aylık hamile olan oyuncu bebeğini Türkiye'de doğuracağını söyledi; 'Londra'ya gezmeye gittik. Doğum Türkiye’de olacak.'

NORMAL DOĞUM İSTİYORUM

İlk kez annelik heyecanı yaşayan Enver, 'Doğum için doktor hangi yöntemi uygun görürse o olacak. İnşallah normal doğum olur.” dedi.

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İsim konusunda henüzkarar vermediklerini söyleyen güzel oyuncu; “İsmi net değil. Şimdi bir isim söylerim sonra başka bir şey koyarım... Birkaç isim arasında kararsızız. Süreç gayet güzel gidiyor, heyecanlıyız. Aşerme durumum olmadı.” ifadelerini kullandı.

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#Aslı Enver#Berkin Gökbudak#Türkiye

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