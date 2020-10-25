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Aslı Enver ve Birkan Sokullu AVM'de karşılaşınca
3 yıllık evlilikleri 2015’te biten Aslı Enver ve Birkan Sokullu’nun yolu geçtiğimiz gün İstinye Park’ta kesişti.
İki ünlü oyuncu AVM’nin otoparkında karşılaştı. Üstelik Birkan Sokullu’nun yanında yeni sevgilisi Eda Gürkaynak da vardı. Birbirlerini görmezden gelen Enver ve Sokullu, hızlıca araçlarına binerek AVM’den ayrıldı.
Kadınlarda kemik erimesinin önüne geçmek için önerilerHem kadınlar hem de erkekler yaşamları boyunca biriktirmiş oldukları kemik kütlesini zamanla kaybederler. Ancak bu kayıp kadınlarda daha fazladır. Hamilelik, emzirme ve menopoz oldukça kritik süreçler… Peki, ama kemik kaybının önüne geçmek için neler yapmak gerekir? Kadın Doğum Uzmanı Prof. Dr. Şahin Zeteroğlu anlatıyor…(Sponsorlu İçerik)
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