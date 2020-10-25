MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriAslı Enver ve Birkan Sokullu AVM'de karşılaşınca
GeriMagazin Aslı Enver ve Birkan Sokullu AVM'de karşılaşınca
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 25.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Aslı Enver ve Birkan Sokullu AVM'de karşılaşınca

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Aslı Enver ve Birkan Sokullu AVM'de karşılaşınca
Abone Olgoogle-news

3 yıllık evlilikleri 2015’te biten Aslı Enver ve Birkan Sokullu’nun yolu geçtiğimiz gün İstinye Park’ta kesişti.

İki ünlü oyuncu AVM’nin otoparkında karşılaştı. Üstelik Birkan Sokullu’nun yanında yeni sevgilisi Eda Gürkaynak da vardı. Birbirlerini görmezden gelen Enver ve Sokullu, hızlıca araçlarına binerek AVM’den ayrıldı.

Aslı Enver ve Birkan Sokullu AVMde karşılaşınca

Kadınlarda kemik erimesinin önüne geçmek için önerilerHem kadınlar hem de erkekler yaşamları boyunca biriktirmiş oldukları kemik kütlesini zamanla kaybederler. Ancak bu kayıp kadınlarda daha fazladır. Hamilelik, emzirme ve menopoz oldukça kritik süreçler… Peki, ama kemik kaybının önüne geçmek için neler yapmak gerekir? Kadın Doğum Uzmanı Prof. Dr. Şahin Zeteroğlu anlatıyor…(Sponsorlu İçerik)
daha fazla video için

Detaylı bilgi için...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle