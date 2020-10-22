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Haber Giriş: 22.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Aslı Enver sessizliğini bozdu!

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
Aslı Enver sessizliğini bozdu!
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Aslı Enver, Kerem Tunçeri’yle yeniden görüşmeye başladığı iddiasına yanıt verdi.

Önceki gün Caddebostan’da kendisini dizi setine götürecek aracı beklerken görüntülenen Aslı Enver’e Kerem Tunçeri’yle yeniden görüşmeye başladığı iddiası soruldu. Ünlü oyuncu, “Yok öyle bir şey. Bir ara da Amsterdam’a göndermişlerdi beni” diyerek güldü. Enver’in adı daha önce Uraz Kaygılaroğlu’yla aşk dedikodularına karışmış, ikilinin Amsterdam’da tatil yaptığı yazılmıştı.

Aslı Enver sessizliğini bozdu


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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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