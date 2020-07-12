Aslı Enver: Satın alma sahiplen

Sokak hayvanlarıyla tek tek ilgilenen ünlü oyuncu çok sevdiği yavru köpeği de sahiplendi. Bambi adını verdiği köpeği ilk olarak veterinere götürüp aşılarını yaptıran Enver, ardından onu evine alıp banyo yaptırdı. Instagram hesabının hikaye bölümünde köpeğinin fotoğraflarını paylaşan oyuncu altına “Satın alma sahiplen” notunu da düştü. Enver evinde bir de kedi besliyor.







