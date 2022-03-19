Aslı Enver 'mutluyum' demişti, Önder Öztarhan yine sessiz!

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Yine sessiz

Aslı Enver’le ilk kez çıktıkları Çeşme tatilinde görüntülenen Önder Öztarhan, geçtiğimiz gece Arnavutköy’de trafikte objektife takıldı. İşadamı, muhabirlerin “Aslı Hanım ilişkiniz hakkında konuştu, ‘mutluyum’ dedi. Siz neler söylemek istersiniz?” sorusu karşısında yalnızca başını sallamakla yetindi.

Gözden Kaçmasın Aslı Enver sessizliğini bozdu! Haberi görüntüle

Her şey yolunda

Burcu Özberk önceki akşam Etiler’deydi.

Bir mekandan çıkarken görüntülenen oyuncu, “Arkadaşlarımızla yemek yedik. Her şey yolunda. Set devam ediyor. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz” diyerek uzaklaştı. (Sayit DURMAZ)

Aleyna Tilki arabeskte de iddialı

ALEYNA Tilki, pop müzikten sonra arabeskte de iddialı olduğunu gösterdi.

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Yıllar önce Taksim Trio ile seslendirdiği ve YouTube’da 40 milyondan fazla izlenme alan Bergen’in “Sen Affetsen Ben Affetmem” şarkısını yoğun istek üzerine tüm dijital platformlarda müzikseverlerle buluşturdu. Kendi tarzında, arabeskten de kopmayarak söylediği şarkı, dinleyicinin beğenisini kazandı. “Gerçek olan her şeyin ömrümde yeri vardır. Tarzı, şekli fark etmez. Çok gerçek bir şarkı, usta müzisyenlerle çalışmak keyifliydi” diyen Aleyna Tilki, pop şarkılar kadar arabesk şarkıları da severek seslendirdiğini ve kariyerinde arabesk şarkıları da hep söyleyeceğini söyledi.

Seda’nın şarkı heyecanı

Çağlar Ökten’le evlilik hazırlığı yapan Seda Sayan, özel yaşamındaki heyecanı müzik hayatında da yaşıyor.





Ünlü sanatçı, “Bak Gör” adlı yeni şarkısını dinleyicileriyle buluşturdu. Söz ve müziği Altan Çetin’e ait şarkının düzenlemesini Alper Atakan yaptı. “Bak Gör”ün klibi ise Seçkin Süngüç’ün yönetmenliğinde çekildi.