Aslı Enver ile eşi ilk kez görüntülendi: Hadi biraz beni öv!

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Bebek bekleyen çift, sorular karşısında “Her şey çok yeni. Anne babaların vardır ya hani bir kuralı; çocuk için konuşmamak lazım” dedi. Enver’e Gökbudak’ın 8 yaşındaki oğlu Demir’le arasının nasıl olduğu soruldu.

Oyuncu, “O da çok tatlı. Her şey çok iyi” demekle yetindi. Berkin Gökbudak’a da “Aslı Hanım’ın oyunculuğunu nasıl buluyorsunuz?” sorusu yöneltildi. O sırada araya giren güzel oyuncu, eşine gülerek “Hadi biraz beni öv” dedi. Gökbudak soruya şöyle yanıt verdi: “Gurur duyuyorum Aslı’yla. Önceden de takip ediyordum. Çok başarılı bir oyuncu.” (Sayit DURMAZ)

Gözden Kaçmasın Aslı Enver ile Berkin Gökbudak evlendi Haberi görüntüle

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

SAĞLIĞINI UMURSAMADI

Ses tellerinde oluşan yırtılma nedeniyle sahnelere bir süreliğine ara verdiğini açıklayan Aleyna Tilki, geçen cuma Sarıyer’deki bir mekânda görüntülendi.

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Tedavisi devam etmesine rağmen sigara içtiği görülen genç şarkıcı, objektifleri fark edince mekânın iç kısmına geçti ve uzun süre dışarı çıkmadı. (Behlül AYDIN)

ÖLDÜM, GERİ GELDİM

Yılmaz Vural, koronavirüse yakalandığında yaşadıklarını Doğu Demirkol’un sunduğu “Alelade Show”da anlattı.

“Koronaya yakalandım, 10 gün uyutuldum. Orada şunu gördüm; ışıklar parladı. Bir yoldan gidiyorum. Tanıdığım insanları görüyorum. Gittim aksakallı dedelerin yanına. ‘Sen öldün, aramıza hoş geldin’ dediler. Saate baktım. ‘Benim 1 dakikam var, bana müsaade edin, çocuklarımı öpüp geleyim’ dedim. ‘Olmaz o kadar zamanın yok’ dediler. Ben çocuklarımı öpme davasına geri döndüm.”

BURAK'IN BABA STİLİ

Burak Yamantürk önceki gün Yeniköy’deydi. Oyuncu fötr şapkası, siyah kıyafeti ve altın kolyesiyle dikkat çekti.

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Eşi Özge Özpirinçci ve kızları Mercan’la yılın büyük bölümünü Bodrum’da geçirdiklerini ve İstanbul’a yeni döndüklerini söyleyen oyuncu, babalığı her geçen gün daha çok sevdiğini dile getirdi: “Başta biraz zor geldi ama muhteşem bir şey. Gün geçtikçe de güzelleşiyor.” Yamantürk, Kıvanç Tatlıtuğ’la fikir alışverişinde bulunduklarını da açıkladı: “Ondan önce baba olduğum için, ben ona tavsiye veriyorum.” (Behlül AYDIN)

DAMAT ADAYINI GÖRMEM ŞART

Emre Kınay ve Evrim Alasya önceki akşam Ataşehir’deki Dudu Restoran’da şarkılar seslendirdi.

Alasya, “İki Bekar” oyununda da Kınay ile beraber rol aldığını söyledi: “Bu akşam 80 ve 90’lar şarkıları söyleyeceğiz.” Emre Kınay ise Evrim Alasya ile çıkan aşk dedikoduları hakkında şu açıklamayı yaptı: “Ne söylesek kimse inanmıyor. Çok iyi iş arkadaşıyız. Bir ilişki yaşıyor olsaydık bu kadar uzun süre birlikte iş yapamazdık. Evrim’in bir damat adayı söz konusuysa benim de görmem şart.” (Sayit DURMAZ)

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HER ÖDÜL BENİM İÇİN DEĞERLİ

Birce Akalay, İstanbul Teknik Üniversitesi’nin İşletme Mühendisliği Kulübü’nün düzenlediği “12. Sosyal Medya Ödülleri”nde “en iyi kadın oyuncu” ödülüne layık görüldü.

Akalay, ödülünü aldıktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Oyuncu, her ödülün kendisi için değerli olduğunu söyledi: “Üniversite öğrencilerinden ödül almak çok değerli.” (Sayit DURMAZ)