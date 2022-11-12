AslÄ± Enver ile Berkin GÃ¶kbudak evlendi

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SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

38 yaÅŸÄ±ndaki Enver, bir sÃ¼redir birlikte olduÄŸu iÅŸ insanÄ± Berkin GÃ¶kbudak ile evlendi. GÃ¼zel oyuncu mutlu haberi Instagran hesabÄ±ndan duyurdu.

EVET!!!

AslÄ± Enver, bir dizi fotoÄŸrafa yer verdiÄŸi paylaÅŸÄ±mÄ±na "Evet" notunu da ekledi. Enver'in takipÃ§ilerinden bu paylaÅŸÄ±ma Ã§ok sayÄ±da beÄŸeni ve tebrik mesajÄ± geldi. AslÄ± Enver'in bir sÃ¼redir birlikte olduÄŸu GÃ¶kbudak'Ä±n, gÃ¼zel oyuncuya yÄ±l baÅŸÄ±nda evlilik teklif etmesi bekleniyordu.

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EVDE, AÄ°LE ARASINDA

AslÄ± Enver ile Berkin GÃ¶kbudak'Ä±n evde aile arasÄ±nda yapÄ±lan bir tÃ¶renle evlendiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Ä°LK EVLÄ°LÄ°ÄžÄ°NÄ° BÄ°RKAN SOKULLU Ä°LE YAPMIÅžTI

Kavak Yelleri adlÄ± diziyle Ã¼nlenen AslÄ± Enver, ilk evliliÄŸini meslektaÅŸÄ± Birkan Sokullu ile 2012 yÄ±lÄ±nda yaptÄ±. Bu evlilik, Ã¼Ã§ yÄ±l sonra bitti. GÃ¼zel oyuncu, bu evliliÄŸin ardÄ±ndan Murat Boz, Kerem TunÃ§eri, Ã–nder Ã–ztarhan ile aÅŸk yaÅŸamÄ±ÅŸtÄ±.

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LONDRA'DA DÃœNYAYA GELDÄ°

KÄ±brÄ±slÄ± bir baba ile eÄŸitimi iÃ§in Londra'ya giden TÃ¼rk bir annenin kÄ±zÄ± olan AslÄ± Enver, 1984 yÄ±lÄ±nda Ä°ngiltere'de dÃ¼nyaya geldi. 12 yaÅŸÄ±na dek Londra'da yaÅŸayan Enver daha sonra ailesiyle TÃ¼rkiye'ye taÅŸÄ±ndÄ±.

ANNESÄ°NÄ°N YÃ–NLENDÄ°RMESÄ°YLE OYUNCULUK EÄžÄ°TÄ°MÄ° ALDI

Annesinin yÃ¶nlendirmesiyle MÃ¼jdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatroya baÅŸlayan Enver, 2005 yÄ±lÄ±nda bir reklam filminde oynadÄ±. Daha sonra Pera Gazel Sanatlar Lisesi'ni ve HaliÃ§ Ãœniversitesi Tiyatro bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ bitirdi.

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KAVAK YELLERÄ° Ä°LE ÃœNLENDÄ°

Kariyerinin ilk dÃ¶neminde TRT'de bir dizide kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§en AslÄ± Enver, bir sÃ¼re Hayat Bilgisi dizisinde oynadÄ±. 2007 ile 2011 arasÄ±nda Kanal D'de ekrana gelen Kavak Yelleri dizisiyle ÅŸÃ¶hreti yakaladÄ±.

Ã‡OK SAYIDA YAPIMDA ROL ALDI

ArdÄ±ndan Suskunla, KayÄ±p, Bana ArtÄ±k Hicran De, Mutlu Ol Yeter, Ä°stanbullu Gelin gibi ses getiren dizilerde kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti.

Berkin GÃ¶kbudak KÄ°MDÄ°R?

AslÄ± Enver'in sÃ¼rpriz ÅŸekilde evlendiÄŸi Berkin GÃ¶kbudak, SabancÄ± Ãœniversitesi EndÃ¼stri MÃ¼hendisliÄŸi bÃ¶lÃ¼mÃ¼ mezunu. Galatasaray Ãœniversitesi Pazarlama BÃ¶lÃ¼mÃ¼'nde yÃ¼ksek lisans yapan GÃ¶kbudak'Ä±n Ã¶nceki evliliÄŸinden 8 yaÅŸÄ±nda bir Ã§ocuÄŸu bulunuyor.

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FOTOÄžRAFLAR: HÃœRRÄ°YET ARÅžÄ°V