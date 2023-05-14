Aslı Enver- Berkin Gökbudak: Oyumuzu kullanmak için döndük

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ASLI Enver, 10 Mayıs’taki doğum gününü eşi Berkin Gökbudak ile Roma’da baş başa kutladı. Seçim nedeniyle tatillerini kısa kesen ünlü çift önceki akşam Roma dönüşü İstanbul Havalimanı’nda objektife takıldı. 7 aylık hamile olan ve bir kız bebek bekleyen Aslı Enver’in göbeğinin iyice büyüdüğü dikkat çekti. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan çiftten Berkin Gökbudak “Aslı’nın doğum günü kutlaması için çok kısa gittik geldik. Oyumuzu kullanmak için döndük. Keyifliydi gayet” dedi.
KIZ BEBEK BEKLİYOR
ASLI Enver, Kasım 2022’de Berkin Gökbudak ile evlenmiş, kısa bir süre sonra da hamile olduğunu duyurmuştu. Hamileliğin başından beri karnını gizleyen Enver, doğum gününe özel Instagram’da yaptığı paylaşımla ilk kez belirginleşen karnını göstermişti. 7 aylık hamile olan oyuncunun kızı olacak.