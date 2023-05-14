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Aslı Enver- Berkin Gökbudak: Oyumuzu kullanmak için döndük

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#Aslı Enver#Berkin Gökbudak#Roma
Aslı Enver- Berkin Gökbudak: Oyumuzu kullanmak için döndük
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2023 08:33

7 aylık hamile olan Aslı Enver ve eşi Berkin Gökbudak, Roma tatilleri dönüşü İstanbul Havalimanı’nda görüntülendi. Enver’in doğum gününü kutlamak için Roma’ya gittiklerini belirten Gökbudak, “Çok kısa gittik geldik. Oyumuzu kullanmak için döndük” diye konuştu.

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ASLI Enver, 10 Mayıs’taki doğum gününü eşi Berkin Gökbudak ile Roma’da baş başa kutladı. Seçim nedeniyle tatillerini kısa kesen ünlü çift önceki akşam Roma dönüşü İstanbul Havalimanı’nda objektife takıldı. 7 aylık hamile olan ve bir kız bebek bekleyen Aslı Enver’in göbeğinin iyice büyüdüğü dikkat çekti. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan çiftten Berkin Gökbudak “Aslı’nın doğum günü kutlaması için çok kısa gittik geldik. Oyumuzu kullanmak için döndük. Keyifliydi gayet” dedi.

Aslı Enver- Berkin Gökbudak: Oyumuzu kullanmak için döndük


GURUR DUYUYORUM EŞİMLE
Kızlarına vereceği isimde kararsız olduğunu önceki röportajlarında belirten ve iki isim arasında kaldığını söyleyen Aslı Enver ise “Hâlâ aynı yerdeyiz. Aklımızda iki isim var. Birini söylerim size o olmaz diğeri olur ya da değişir. İki ismi de Berkin’le beraber kararlaştırmıştık zaten” diye konuştu. Yeni sezonda ekranlarda olacak ünlü oyuncuya eşi övgüler de yağdırdı. Gökbudak “Bayılıyorum. Gurur duyuyorum eşimle” dedikten sonra çift evlerinin yolunu tuttu.
Aslı Enver- Berkin Gökbudak: Oyumuzu kullanmak için döndük


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KIZ BEBEK BEKLİYOR
ASLI Enver, Kasım 2022’de Berkin Gökbudak ile evlenmiş, kısa bir süre sonra da hamile olduğunu duyurmuştu. Hamileliğin başından beri karnını gizleyen Enver, doğum gününe özel Instagram’da yaptığı paylaşımla ilk kez belirginleşen karnını göstermişti. 7 aylık hamile olan oyuncunun kızı olacak.

 

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#Aslı Enver#Berkin Gökbudak#Roma

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