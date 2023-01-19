Aslı Enver bebeğinin cinsiyetini öğrendi

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12 Kasım’da sürpriz bir şekilde Berkin Gökbudak’la evlenen 38 yaşındaki oyuncu Aslı Enver hamile. Enver, bebek beklediğini öğrenince yeni projesinden çekildi. Müjdeli haberle birlikte mutluluk gözyaşları döken Aslı Enver, tüm planlarını değiştirerek bebeğine odaklandı.

İlk kez annelik heyecanı yaşayan güzel oyuncu bebeğinin cinsiyetini de öğrendi. İddiaya göre, Aslı Enver'in kızı olacak. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan güzel oyuncu eşiyle gittiği sahilden pembe kalpli bir görsel yayınladı. Enver’in bu paylaşımı sevenlerinde büyük bir heyecan yarattı. Güzel oyuncunun özellikle pembe rengi seçmesi ‘kız bebek’ iddialarını doğruladı olarak yorumlandı.

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BENİM İÇİN ÇOK ERKEN

Hamile kaldığı için evlendiği iddia edilen oyuncu, bu sorularla alakalı, "Çok yeni bir dönem, çok konuşmak istemiyorum. Benim için de yeni bir dönem. Bu konuyla ilgili bana biraz zaman verirseniz daha rahat konuşabilirim o zaman. Konuşmaya çekiniyorum şu anda. İsim düşünmek için de çok erken olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

SÜRPRİZ EVLİLİK

38 yaşındaki Aslı Enver, bir süredir birlikte olduğu iş insanı Berkin Gökbudak ile sürpriz bir karala nikah masasına oturmuştu. Güzel oyuncu mutlu haberi Instagram hesabından "Evet" notuyla duyurmuştu. Aslı Enver'in bebek beklediği çiftin bu sebeple de nikahı öne çektiği iddia edilmişti.

LONDRA'DA DÜNYAYA GELDİ

Kıbrıslı bir baba ile eğitimi için Londra'ya giden Türk bir annenin kızı olan Aslı Enver, 1984 yılında İngiltere'de dünyaya geldi. 12 yaşına dek Londra'da yaşayan Enver daha sonra ailesiyle Türkiye'ye taşındı.

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ANNESİNİN YÖNLENDİRMESİYLE OYUNCULUK EĞİTİMİ ALDI

Annesinin yönlendirmesiyle Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatroya başlayan Enver, 2005 yılında bir reklam filminde oynadı. Daha sonra Pera Gazel Sanatlar Lisesi'ni ve Haliç Üniversitesi Tiyatro bölümünü bitirdi.

KAVAK YELLERİ İLE ÜNLENDİ

Kariyerinin ilk döneminde TRT'de bir dizide kamera karşısına geçen Aslı Enver, bir süre Hayat Bilgisi dizisinde oynadı. 2007 ile 2011 arasında Kanal D'de ekrana gelen Kavak Yelleri dizisiyle şöhreti yakaladı.

ÇOK SAYIDA YAPIMDA ROL ALDI

Ardından Suskunla, Kayıp, Bana Artık Hicran De, Mutlu Ol Yeter, İstanbullu Gelin gibi ses getiren dizilerde kamera karşısına geçti.

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Berkin Gökbudak KİMDİR?

Aslı Enver'in sürpriz şekilde evlendiği Berkin Gökbudak, Sabancı Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü mezunu. Galatasaray Üniversitesi Pazarlama Bölümü'nde yüksek lisans yapan Gökbudak'ın önceki evliliğinden 8 yaşında bir çocuğu bulunuyor.