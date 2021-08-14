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Magazin
Haber Giriş: 14.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Aslı Bekiroğlu: Tüh rezil olduk!

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Aslı Bekiroğlu: Tüh rezil olduk!

Aslı Bekiroğlu, önceki gün köpeğiyle birlikte görüntülendi. Muhabirleri görünce köpeğine “Haydi şovumuzu yapalım” diyen oyuncu, köpeğinin tepkisiz kalması üzerine ne yapacağını şaşırdı.

Oyuncu Aslı Bekiroğlu önceki gün Bebek’te görüntülendi. Köpeği ile bir mekan çıkışında görüntülenen Bekiroğlu, köpeğine “Haydi bakalım yapalım şovumuzu” dedi.

Köpeğinin tepki vermemesi üzerine ne yapacağını şaşıran oyuncu, “Tüh, rezil olduk şimdi” diye konuştu.

Muhabirlerin sorularını da yanıtlayan Bekiroğlu, yeni bir film çekiminin tamamladığını, sırada başka projelerinin olduğunu söyledi.

Aslı Bekiroğlu: Tüh rezil olduk

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Aslı Bekiroğlu kimdir, kaç yaşında
Aslı Bekiroğlu kimdir, kaç yaşında?

 

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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