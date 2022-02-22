Aslı Bekiroğlu ile Kubilay Aka aşk mı yaşıyor! Çağrı Telkıvıran'dan flaş hamle...

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Kubilay Aka ile Aslı Bekiroğlu’nun el ele görüntüleri kafaları karıştırdı. Gözler Aslı Bekiroğlu'nun sevgilisi Çağrı Telkıvıran’a çevrildi. Telkıvıran dün akşam sevgilisiyle olan fotoğraflarını silip, takipten çıktı.

İddiaya göre; Geçtiğimiz hafta final yapan Maske Kimsin Sen yarışmasında yer alan Aslı Bekiroğlu ile Kubilay Aka, çekimlerde yakınlaştı. İkilinin arkadaşlığı kısa süre içinde aşka dönüştü.

Aslı Bekiroğlu, Çağrı Telkıvıran ile olan aşkını sessiz sedasız bitirdi.

SEVGİLİSİNDEN İLK HAMLE GELDİ

2. Sayfa'da yer alan habere göre, Çağrı Telkıvıran ile Aslı Bekiroğlu arasında 15 gündür soğuk rüzgarlar esiyor. Dün akşam sevgilisinin Aka ile yakınlaştığını öğrenen Çağrı Telkıvıran, sosyal medya hesabından sevgilisiyle olan tüm fotoğrafları sildi ve takipten çıktı.

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Uzun zamandır müzisyen Çağrı Telkıvıran ile aşk yaşayan Bekiroğlu, 'ayrıldınız mı' sorularına 'her şey yolunda' diyerek yalanlamıştı.

Doğu Demirkol'un yayınladığı bir videoda Bekiroğlu ile Kubilay Aka el ele görüntülendi.