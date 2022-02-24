Aslı Bekiroğlu ile Kubilay Aka arasında neler oluyor? Ünlü oyuncu sessizliğini bozdu

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Kubilay arkadaşım

Aslı Bekiroğlu önceki gün Bebek sahilindeydi. Oyuncu, uzun zamandır birlikte olduğu Çağrı Telkıvıran’la ayrıldıkları yönündeki haberleri doğruladı.





Geçtiğimiz günlerde “Maske Kimsin Sen” programında birlikte yarıştığı Kubilay Aka ile görüntülenen Bekiroğlu, “Yeni bir aşk mı?” sorusuna ise şöyle yanıt verdi: “Arkadaş grubumuzla programın veda yemeğine gitmiştik. Kubilay arkadaşım.” (Deniz BOY)

Gelin kayınvalide alışverişte

Zorlu PSM, 4 gün boyunca TOÇEV yararına düzenlenen “Loveland” adlı alışveriş etkinliğine ev sahipliği yaptı.

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Etkinliğe katılanlar arasında Derya Tuna ile gelini Yasemin Şefkatli de vardı.

Evlilik yok

Oğulcan Engin ve Miray Daner çifti, gösteri öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Daner “Zeki Demirkubuz’un yeni filminde oynadım. O beni çok heyecanlandırıyor. Yazın evleneceğimiz haberleri doğru değil” dedi.

Zor bir kadınım

Aynur Aydın önceki gün yeni bir proje için çalıştığı Hakan Kılınç’la Levent’te görüntülendi. Aydın, “Bilmece” şarkısının klibindeki cesur sahneleri hakkında “Klişe işler yaparsak başarılı olamayız. Kendimi cesur olarak görmüyorum. Benden daha cesurları var. Çoğu sahneleri de çıkarttık zaten. Annemi babamı düşünmem gerekiyordu” açıklamasını yaptı.

Oyuncu, aşk hayatı hakkında ise şunları söyledi: “Bazı şeyleri zorlamamak lazım. Zor bir kadınım. Özgürlüğüme düşkünüm. Sevgili kriterlerim ise Instagram hesabında ‘mavi tık’ı olmaması. Onlar çok tehlikeli. Sosyal medyası olmayan erkekler daha cazip ve gizemli.” (Deniz BOY)

Babamla gişede kapışacağız

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Pelin Öztekin önceki akşam Cihangir 21 adlı mekandan çıkarken görüntülendi.

Öztekin, geçtiğimiz yıl vefat eden babası Rasim Öztekin’in oynadığı son film “Dijital Esaret”in 11 Mart’ta gösterime girmesi hakkında şunları söyledi: “Sahnelerini henüz izleyemedim. Çok değişik bir duygu olacak benim için. Hatta benim de o tarihlerde filmim gösterime girecek. Babam ile gişede kapışacağız. İnşallah o geçer beni. Babam bu sefer filmini gökyüzünde izleyecek.”

Pelin Öztekin, 8 yıl önce mide küçültme ameliyatıyla kilo vermişti. Oyuncu “Kiloluyken daha komik roller geliyordu. Kilo verme sürecinde de işsiz kaldım. Kilo verince ise fettan yenge rolleri geldi” dedi. (Sayit DURMAZ)

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Kızlar babaya düşkünler

Anıl Altan ve Pelin Akil çifti, kızlarıyla Arnavutköy Balıkçısı’ndan çıkarken görüntülendi.

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan çift, yakında yeni bir reklam filmi için kamera karşısına geçeceklerini söyledi. “Barbaroslar” dizisinde rol alan Pelin Akil, muhabirlerin “hem

set hem iki çocuk zor olmuyor mu” sorusuna, “Zorluk değil de babaya düşkünler. Setten koşa koşa eve gidiyorum onları uyutayım diye. ‘Bizi baba uyutsun’ diyorlar. Ayakları üzerinde duran annelerini örnek alacakları için mutluyum” yanıtını verdi. ◊ Sayit DURMAZ

Miami tatili yakında

Berkay, önceki gün Akmerkez’de görüntülendi. Tek başına alışveriş merkezinden çıkan Berkay, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

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Yeni şarkı için kolları sıvadığını belirten popçu, “Ramazan ayına kadar yoğun bir çalışma var, yakında bir şarkı çıkaracağım” dedi. Ramazanda tatile gideceğini belirten Berkay, “Özlem ve çocuklarla Miami’ye gideceğiz, biraz kafa dinleyeceğiz” diye konuştu. ◊ Deniz BOY