Aslı Bekiroğlu: Çağrı ve Biran’a mutluluklar dilerim

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Bekiroğlu “Akşam yürüyüşüne çıktım, değişen bir durum yok” dedi. Hayatında kimsenin olmadığını söyleyen oyuncu, eski sevgilisi Çağrı Telkıvıran’ın yeni ilişkisi hakkında ise “Çağrı ve Biran’a (Damla Yılmaz) mutluluklar dilerim. Benim bir ilişkim yok” açıklamasını yaptı.

NELER OLMUŞTU

Oyuncu Aslı Bekiroğlu, 'Maske Kimsin Sen?' yarışmasında tanıştığı Kubilay Aka ile görüntülenmişti. Samimi görüntülerin ardından Bekiroğlu'nun bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Çağrı Telkıvıran ünlü oyuncu ile ayrıldıklarını açıkladı.

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Aslı Bekiroğlu, ayrılığı doğrularken, Kubilay Aka ile yakınlaşması hakkında " “Arkadaş grubumuzla programın veda yemeğine gitmiştik. Kubilay arkadaşım.” dedi.

Çağrı Telkıvıran ise “Aslı Bekiroğlu’yla ilişkinizin Kubilay Aka yüzünden bittiği haberleri doğru mu?” sorusuna ise şöyle yanıt verdi: “Hayır üçüncü bir kişi yüzünden bitmedi. Başka sebeplerden ayrıldık.”

Eski sevgilinin yeni aşkı

Çağrı Telkıvıran'ın yalnızlığı kısa sürdü. Telkıvıran, gönlünü aynı yarışmada yer alan Biran Damla Yılmaz'a kaptırdı. İkili, Influencer Sercan Yaşar’ın doğum günü partisine el ele geldi.

'Onlara mutluluklar'

Aslı Bekiroğlu iddialara ‘Acıların Kadını’ lakabıyla tanınan arabesk yıldızı Bergen’in hayatını konu alan filmin galasında yanıt verdi. Bekiroğlu, Kubilay Aka’yla görüntülendiği hatırlatılınca “Orada el ele değildik, koluna girmiştim. Aşk haberleri asılsız” dedi.

Oyuncu, gittiği partide Telkıvıran’ı yeni aşkı Biran Damla Yılmaz’la görünce mekanı terk ettiği sorularına ise “Mekanı ben değil, beni görünce onlar terk etti. Onlara mutluluklar diliyorum." yanıtını verdi.