Aslan 4 yaşında

Uzel, oğlu için Örümcek Adam konseptli bir doğum günü düzenledi. Mutlu anların fotoğraflarını da sosyal medya hesabından şu notla paylaştı: “Sabah kendi söylediğimiz şarkıyla uyandırdık sarı kafayı. Onun mutluluğu bizim mutluluğumuz oldu. Bütün sabah ona doğduğu anda neler yaşadığımızı anlattık. Çekirdek aile doğum günümüzü kutladık.”





