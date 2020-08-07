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Haber Giriş: 07.08.2020 - 09:02,Son Güncelleme:

Aslan 4 yaşında

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Aslan 4 yaşında
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Amerika’da yaşayan Didem Uzel ve Selim Sarı çiftinin oğlu Leo Aslan, 4 yaşına bastı.

Uzel, oğlu için Örümcek Adam konseptli bir doğum günü düzenledi. Mutlu anların fotoğraflarını da sosyal medya hesabından şu notla paylaştı: “Sabah kendi söylediğimiz şarkıyla uyandırdık sarı kafayı. Onun mutluluğu bizim mutluluğumuz oldu. Bütün sabah ona doğduğu anda neler yaşadığımızı anlattık. Çekirdek aile doğum günümüzü kutladık.”

Aslan 4 yaşında


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