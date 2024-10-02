Aldatıldı, boşandı... Aşk yüzünü güldürmedi... Şimdi saray yavrusu evinde yalnızlığın keyfini sürüyor

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Bunun üzerinden birkaç yıl geçtikten sonra bu kez "aldatılan en ünlü kadın" unvanı onun oldu. Çünkü kocası onu bir filmin setinde tanıştığı rol arkadaşı yüzünden terk etmişti. Yıllar yılı o, eski kocası ve onun yeni karısı "en ünlü aşk üçgeni" olarak anıldı.

Onun kırık kalbi üzerine kurulan evlilik de bitti ama herkes yine onun adını duyduğunda kendisi her ne kadar bundan hoşlanmasa da "ihanet ve aşk üçgeni" kelimeleri de ardından geliyor.

Sonra bir evlilik daha yaptı. Ama o da çok iyi gitmedi. İkinci denemesi de başarısızlıkla sonuçlandı.

Bir başka konu daha vardı ki ilerleyen yaşına rağmen bir türlü çocuk sahibi olmaya yanaşmamıştı.. Sonradan bu konuda kendisi de işin iç yüzünü anlattı ama yıllar boyunca, belli bir yaş dönümüne erişinceye kadar hemen hemen her hafta hamile olduğuna dair söylentiler çıktı.

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Öyle ya da böyle bu ünlü yıldız, hep gündemin ilk sıralarında kaldı.

Diğer yandan da kariyerini sürdürdü ve servetine servet şöhretine şöhret kattı. Son birkaç gündür de yaşadığı göz kamaştıran ev nedeniyle gündemde..

Gelin bir bakalım kim bu ünlü ve evinin bu kadar çok konuşulmasının nedeni ne...

SOSYAL MEDYA SAYESİNDE OTURMA ODASININ KAPILARINI AÇTI

Yukarıdaki satırları okur okumaz Jennifer Aniston'dan söz ettiğimizi birçok kişi anladı zaten....

55 yaşındaki yıldız, Brad Pitt ile Angelina Jolie yüzünden yıkılan evliliği, Justin Theroux ile başarısızlıkla sonuçlanan ikinci denemesi; hiç anne olmaması gibi konularla gündemde kalmayı sürdürdü yıllarca.

Ama sürdürdüğü başka bir şey daha vardı: Mesleği...

Bazı yaşıtlarının "ununu eleyip eleğini duvara astığı" yani usul usul emekliye ayrıldığı bir dönemde o gençlik yıllarındaki azim ve çalışkanlıkla kariyerine dört elle sarılıyor hala.

Jennifer Aniston bugün 300 milyon dolarlık bir servetin sahibi... Kazandığı paranın hatırı sayılır bir bölümünü de gayri menkule yani birbirinden değerli ve lüks malikanelere yatırıyor Aniston.

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Güzel oyuncu bir süredir de Bell Air'de satın aldığı, sonra en ince köşesine kadar ince eleyip sık dokuyarak dekore ettirdiği, restorasyonlardan geçirdiği bir malikanede yaşıyor.

Bütün bunlar bir yana Aniston öyle evleriyle gösteriş yapmayı seven biri de değil. Fakat yaptığı son sosyal medya paylaşımı sayesinde yaşadığı ev bir anda gündemin ilk sıralarına yerleşti.

Hayranları, onun en azından videoda göründüğü kadarıyla evini nasıl döşediğini ve süslediğini gördü.

KENDİ YAZDIĞI ÇOCUK KİTABINI KÖPEKLERİNE OKUDU

Aslında o paylaşımı yaparken Jennifer Aniston'ın amacı, 2011'de 12 milyon dolara satın aldığı evini herkese göstermek değildi.

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Sadece köpeklerine kitap okurken çekilen ve sevimli olduğunu düşündüğü görüntüleri gözler önüne sermek istemişti.

Görüntüler gerçekten de sevimliydi aslında. Aniston, oturma odasının bir köşesinde köpeklerine kendisinin kaleme aldığı Clydeo Takes a Bite Out of Life adlı kitaptan bölümler okuyordu.

Bir başka deyişle güzel oyuncu bu şekilde kitabının da tanıtımını yapıyordu.

Ama elbette o paylaşımda hayranlarının dikkatini çeken bambaşka bir ayrıntı oldu: Aniston'un oturma odası. Zaten takipçileri de hemen bu konuda yorumlar yapmaya başladı paylaşımına.

ODASINI ÖZENLE DÖŞEMİŞ

Videoda Jennifer Aniston, üzerinde siyah ve uzun bir elbiseyle TV ünitesinin önünde otururken görülüyor.

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Elinde kitabı, gözünde de gözlükleri var. Köpekleri de tam karşısındaki açık renk kanepede oturmuş onu dinliyorlar.

Aniston kitabını okurken kamera da odada geziniyordu. O sırada da Aniston'ın salonundaki şömine görüntüye girdi. Tabii ki şöminenin yanındaki odunlar da sosyal medya takipçilerinin dikkatini çekti.

Üzerinde dergiler ve çiçekler bulunan bir cam sehpa da gözlerden kaçmadı.

Bu arada Aniston'ın kaleme aldığı çocuk kitabına da değinelim... Bruno Jacob'ın resimlediği Clydeo Takes a Bite Out of Life adlı kitap bir köpeğin öyküsü üzerine kurulu.

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ŞU ANKİ DEĞERİ 21 MİLYON DOLAR

Jennifer Aniston, geniş bir arazi üzerinde kurulu olan bu malikaneyi 2011 yılında 12 milyon dolara satın aldı.

Aradan geçen yıllar içinde de çeşitli renovasyonlardan geçirdi ve tam da zevkine uygun hale getirdi.

Malikanenin bugünkü değerinin 21 milyon dolar civarında olduğu belirtiliyor.

Aniston'ın malikanesinde dört yatak odası ve altı buçuk banyo bulunuyor. Ünlü evlerinin olmazsa olmazlarından olan açık hava yüzme havuzu ile yine her tür donanıma sahip bir bahçe mutfağı da yıldızın yaşam alanının özelliklerinden.

Bütün bunlara ek olarak Jennifer Aniston'ın evinin, geniş ve tüm bir şehri kuş bakışı izleme imkanı sunan bir terası da bulunuyor.

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İKİNCİ DÜĞÜNÜ DE BU EVİN ARKA BAHÇESİNDE OLMUŞTU

Bu arada Aniston'ın bu evi ikinci kocası Justin Theroux ile nişanlıyken aldığını hatta çiftin arka bahçede evlendiğini de not düşelim.

Aniston, o dönemde evin garajını tadilattan geçirip bir giyinme ve gardrop odasına dönüştürdü.

Theroux'tan boşandıktan sonra da Aniston bu evde yaşamayı sürdürdü.

Jennifer Aniston önce Brad Pitt sonra da Justin Theroux ile iki evlilik yaptı. İkisinde de mutluluğu bulamadı. Yıllar içinde bir çocuk sahibi de olmadı.

Ama aşkta kaybetse de azmi, hırsı ve çalışkanlığı sayesinde mesleğinde gayet başarılı oldu. Yarım milyon dolara yakın bir servetin sahibi oldu. Aynı zamanda her köşesi zevkine göre elden geçirilen güzel bir evin de sahibi oldu. Bu arada Aniston'ın Malibu'da da bir evi olduğunu hatırlatalım.

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