Aşktan yana yüzü gülmedi ama bir çocuk daha istiyor… ‘Bu sefer evlenmeden doğurmam’

Kendisini defalarca aldatan eski sevgilisinden iki çocuk doğuran Khloe Kardashian, daha fazla çocuk sahibi olmadan önce 'evlenmek istediğini' açıkladı...

Üstelik bunu artık “flört etmekten bile korktuğunu” itiraf ettikten sonra yaptı.

Kardahian kardeşlerin en küçüğü olan Khloe Kardashian, geçmişte kendisini aldatan eski sevgilisi Tristan Thompson ile olan ilişkisinden sonra tekrar flört etmekten korktuğunu itiraf etmişti.

41 yaşındaki televizyon yıldızı, Khloe In Wonder Land podcast'inin son bölümünde bu konuya değindi.

Tristan Thompson’dan yedi yaşında True adında bir kızı ve üç yaşında Tatum adında bir oğlu olan ekran yıldızı ailesini genişletmeye hazır olup olmadığından emin olmadığını ifade ederek “Üçüncü bir çocuk için yeterli kapasitem olup olmadığını bilmiyorum.” dedi.

Bir kez daha anne olmaya kapıyı kapatmayan Khloe Kardashian “Evli değilim ve daha fazla çocuk sahibi olmak için evlenmek istiyorum” itirafında da bulundu.

Khloe Kardashian geçen ayki yayınında da flört, aşk veya romantik yakınlıktan duyulan yoğun ve mantıksız bir korku olan Sarmassofobi'den muzdarip olduğunu açıkça dile getirmişti.

Bu durum kişilerde özellikle kaçınmaya ve kaygıya yol açabilir, ancak terapi yoluyla da tedavi edilebilir.

Khloe Kardashian konuğu ve ablası Kim ile yaptığı bu sohbette "Benim için dışarıda zor bir dünya var... Şimdi aşkın üzerinden çok uzun zaman geçtiğini hissediyorum. Oraya geri dönmek çok korkutucu." demişti.

Aşktan nasıl kaçtığını "Şimdi kendimi bulunduğum yerde çok güvende hissediyorum. Ve daha önce nasıl hissettiğimden nefret ediyordum. Oraya geri dönmek istemiyordum. Ama sonsuza kadar böyle yaşayamam." "Sanki çok korktuğum için korkuyorum” sözleriyle anlatan yıldız isim ardından kardeşine, korkusunun üstesinden gelmesine yardımcı olması için büyük olasılıkla terapi görmesi gerekeceğini söyledi.

Khloe Kardashian ve eski sevgilisi NBA yıldızı basketbolcu Thompson ile 2016 yılında çıkmaya başladı ve çift, Nisan 2018'de ilk çocukları True'yu kucaklarına aldı.

Ancak ünlü sporcu, kızlarına hamile olduğu sırada Khloe Kardashian’ı aldattı. Şok edici haberin ardından çift başlangıçta birlikte kaldı.

Ertesi yıl, 2019'da, Thompson'ın Kylie Jenner'ın zaman zaman birlikte olduğu yakın arkadaşı Jordyn Woods'u bir partide öpmesinin ardından ikili ayrıldı, ancak Covid-19 pandemisi sırasında birlikte karantinada kaldıktan sonra barıştılar.

Haziran 2021'de çift bir kez daha ilişkilerini sonlandırdı ve o dönemde Us Weekly'ye konuşan bir kaynak, yıldızların 'birbirlerine karşı dostane kalmaya devam ettiklerini ve birlikte ebeveynlik yapmaya devam edeceklerini' söyledi.

Aynı yılın ilerleyen aylarında, bir spor hocası olan Maralee Nichols Tristan Thompson’dan bie oğlu olduğunu açıkladıktan sonra Thompson'a babalık ve nafaka davası açtı.

Maralee Nichols, Thompson hala Kardashian ile birlikteyken hamile kalmıştı ve babalık testi sonucunda bebeğin babasının Thompson olduğu doğrulandı.

Ünlü basketbolcu Khloe Kardashian’dan özür dileyerek "Bunu hak etmiyorsun. Sana yaşattığım kalp kırıklığını ve aşağılanmayı hak etmiyorsun" dedi.

Ve ardından 28 Temmuz 2022'de çift, taşıyıcı anne aracılığıyla ikinci çocukları Tatum'u kucaklarına aldı. Ancak o noktadan sonra Khloe Kardashian bir daha Tristan Thompson’a dönmedi.