Aşktan yana şansı yaver gitti... Kimse adını bilmezken şimdi özel jetle geziyor!

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"Ben dünyanın en çok takip edilen adamının kız arkadaşıyım. Cristiano harika biri, çok normal bir adam. Hep yanımda bir Beyaz Atlı Prens olmasını hayal ederdim ve şimdi ona sahibim." Bu sözler 2017 yılına kadar kimsenin tanımadığı Georgina Rodriguez’e ait.

Üstelik de kendi adını taşıyan “I am Georgina” (Ben Georgina) adlı belgeselde ağzından dökülüyor bu cümleler. Dünyanın en ünlü futbolcularından biriyle 2017’de, tezgahtar olarak çalıştığı Gucci mağazasında tanıştığı günden beri bambaşka bir hayat yaşamaya başladı Rodriguez.





6 YILDA ADINI HERKESE EZBERLETTİ

Cristiano Ronaldo, onunla tanışmadan önce bir başka güzele gönlünü kaptırmış, dünyanın en beğenilen modellerinden Irina Shayk’la 5 yıllık bir ilişkisi olmuştu. Ronaldo’nun hayatına bu uzun ve evliliğe doğru giden ilişkiden sonra giren Georgina Rodriguez, 6 yıl sonra neredeyse tüm dünyanın adını ezberlediği bir yıldıza dönüştü.

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İnternette hakkındaki bilgiler bölümünde Georgina Rodriguez için sosyal medya kişiliği ve model yazıyor. Ünlü isim ilişkisiyle adını duyurduktan sonra edindiği hayran kitlesini adını daha da büyütmek ve bir marka haline getirmek için çalıştı ve bunu da başardı. Böylece sadece ünlü bir futbolcunun aşkı olarak değil kendi kendine de var olabilmek için epey savaş verdi. Georgina Rodriguez, Ronaldo'dan sonra değişen hayatını ve içinde yaşadığı lüksü sık sık sosyal medyadan sergiliyor

GÖNÜL EĞLENCESİ DEĞİL ESAS KADIN OLMAK İSTEDİ

İspanyol güzel Ronaldo’yla birlikte daha ilişkilerinin hemen başında, sevgilisi FIFA Yılın En iyi erkek futbolcusu ödülünü alırken Zürih’te yanındaydı. Törende Ronaldo'nun en büyük çocuğu Cristiano Jr. da vardı. Georgina Rodriguez, daha o günden ünlü futbolcunun sadece gönül eğlendirdiği sıradan bir güzel olmadığının altını çizmek istemiş ve bunu da başarmıştı. Cristiano Ronaldo da sık sık sevgilisiyle aşk pozlarını sergileyen paylaşımlar yapmaktan geri durmuyor

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SEVGİLİSİNİN ÇOCUKLARINA ANNELERİ GİBİ BAKIYOR

Ronaldo ile ilişkisinden iki tane çocuk dünyaya getiren, bir bebeği de karnında ölen, futbol yıldızının diğer çocuklarına da kendi anneleri gibi davranan Rodriguez'in yükselişi oldukça dikkat çekici. 29 yaşındaki güzel bir peri masalının kahramanı gibi yaşarken bir yandan da bu zenginlik ve şatafat içinde geçen hayatını sergilemekten geri durmuyor.

İspanyol güzel özel jetinin içinden bir dizi fotoğraf paylaştı ve 52 milyon Instagram takipçisine hayatından kesitler sundu

Gündelik hayatında bile giydikleri olay olan, Ronaldo’nun maçlarına giderken baştan aşağıya mücevherler takan Georgina Rodriguez’in sadece takıları değil, kıyafet ve aksesuarları da servet değerinde. Katar'da gerçekleşen FİFA Dünya Kupası'nda büyük ilgi toplayan Rodriguez'in sadece bir tek etkinlikte kullandığı takıları ve çantalarının değeri hesaplanmış ve ortaya dudak uçuklatan bir rakam çıkmıştı.

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ZENGİNLİĞİNİ SERGİLEMEKTEN ZEVK ALIYOR

Buna göre genç kadının kolyesi yaklaşık 450 bin sterlin, saati 400 bin sterlin, sol elinin yüzük parmağındaki yüzük 300 bin sterlin olarak belirlendi. Bu şatafat içindeki en mütevazı parça ise el çantasıydı. Tabii onun da değeri 7 bin sterlin belirtilenlere göre. Tabii "yürüyen mücevher kasası" gibi gezen Rodriguez'in nişan yüzüğü ayrı bir konu. İri taşlı bu pırlanta yüzük 600 bin sterlin değerinde. Ona eşlik eden pırlanta alyans ise 50 bin sterlin.





ÖZEL JETTEN ÖZEL FOTOĞRAFLAR GELDİ

Bunca büyük bir zenginliğin içinde sık sık özel jetle seyahat eden Georgina Rodriguez, bu çok az kimsenin sahip olduğu ayrıcalığı da sergilemeyi seviyor. Geçtiğimiz gün Cristiano Ronaldo’nun sahip olduğu ve kendisini istediği her yere taşıyan özel jetin içinden çekilen birçok fotoğrafını Instagram’da sergileyen Georgina Rodriguez, bu konu da ağır eleştirilere de maruz kalıyor. Çift zaman zaman ayrılık söylentileriyle gündeme geliyor... Rodriguez böyle durmlarda da hemen Instagram'dan aşk pozları yayınlayarak dedikoduları boşa çıkarıyor

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PAYLAŞIMLARI ELEŞTİRİLSE DE UMURUNDA DEĞİL

Giydiği beyaz tenis elbisesi ve kusursuz makyajıyla özel jetin içinde ve dışında çektiği bir dizi fotoğrafı paylaşan İspanyol güzele bunun aslında bir “görgüsüzlük” olduğu yönünde sert yorumlar geliyor. Rodriguez ise bu durumu hiç önemsemiyor. Ünlü isim geçtiğimiz aylarda da değeri zor ölçülen mücevher koleksiyonunu aynı şekilde sergilemiş, bu Instagram paylaşımının altına da " Çünkü Tanrı bize korkaklık değil, güç, sevgi ve kendine hakimiyet duygusu verdi" mesajını iliştirmişti.





DÜNYANIN EN ZENGİN FUTBOLCUSU DEĞİL, EN ZENGİN SPORCUSUNDAN İKİ ÇOCUK YAPTI

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Mayıs ayında Forbes dergisi tarafından adı en zengin sporcular listesinin başına yazılan Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez’in 6 yıllık ilişkilerinden bir 5 yaşında biri de 13 aylık iki çocukları var. Ancak çift evlenmedi ve ufukta da böyle bir haber görünmüyor. Yine de Georgina Rodriguez, Ronaldo’yla birlikteyken yaşadığı bu lüks hayatı çoktan garanti altına almış durumda.

SAĞLAM BİR ANLAŞMAYLA KENDİNİ GARANTİ ALTINA ALMIŞ

İspanya basınında çıkan haberlere göre çift evlenmese de çok sağlam bir evlilik öncesi anlaşması yapmışlar. Bu da ayrılıkları durumunda Georgina Rodriguez’in hayatını garanti altına sağlamaya yetecek ve hatta artacak bile. Anlaşmanın tüm detayları bilinmiyor ancak atılan imzalara göre Georgina Rodriguez Cristiano Ronaldo’dan ayrılması durumunda aile evi olarak kullandıkları Madrid’deki değeri milyonlarla ölçülen evin sahibi olacak.

Georgina Rodriguez en son Venedik Film Festivali'nin kırmızı halısındaki bu dekolteli giysisiyle gündeme gelmişti

AYRILSALAR DA FARK ETMEZ...

Ronaldo’nun (şimdilik) iki çocuğunun annesi olan Georgina Rodriguez’e, ayrılmaları durumunda hayatı boyunca ayda 100 bin euro ödemeyi kabul ettiği de çiftle ilgili söylentiler arasında. Ünlü ismin Ronaldo’yla ilişkisi süresince sahip olduğu değerli mücevherler ve paha biçilmez gardırobu da kendisinde kalacak. Ve elbette bir gün yolları ayrılırsa ona kalacak en büyük şey bu yıllar boyunca elde ettiği dünya çapındaki şöhret olacak…