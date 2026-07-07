'AÅŸksÄ±z yaÅŸayamam' deyip 17 yÄ±llÄ±k evliliÄŸini bitirmiÅŸti: GenÃ§ sevgilisi ona can suyu oldu

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Yine de genel olarak bu ÅŸekilde de olsa Ã§ocuklarÄ±n ya da kurulu dÃ¼zenin hatÄ±rÄ±na evlilik sÃ¼rer. Ama eÄŸer insanÄ±n yeteri kadar kazandÄ±ÄŸÄ± bir iÅŸi varsa bÃ¶yle bir evliliÄŸi bitirmekte de hiÃ§ zorlanmaz.Â

Ya da sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ hayata artÄ±k dayanamayacaÄŸÄ±nÄ± hissettiyse...!Â

Ä°ÅŸte yÄ±llarÄ±n oyuncusu Jessica Alba'nÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± da bÃ¶yle bir durum.

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ÃœÃ‡ Ã‡OCUKTAN SONRA EV ARKADAÅžINA DÃ–NÃœÅžTÃœLER

45 yaÅŸÄ±ndaki Alba, 2008 ile 2025 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda 47 yaÅŸÄ±ndaki Cash Warren ile bir evlilik yaptÄ±. DoÄŸrusu eski Ã§ift birbirlerini gerÃ§ekten de seviyordu. Hatta bir ara yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±lar.

Ama birbirleri olmadan yaÅŸayamayacaklarÄ±nÄ± anlayÄ±nca bir araya gelip bu kez evlilik kararÄ± aldÄ±lar.Â

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Bu sÃ¼reÃ§te Ã¼Ã§ Ã§ocuklarÄ± oldu.

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Alba, 17 yÄ±llÄ±k kocasÄ± Cash Warren'dan boÅŸandÄ±ktan sonra romantik iliÅŸkiye baÅŸladÄ±ÄŸÄ± genÃ§ meslektaÅŸÄ± Danny Ramirez ile aÅŸk heyecanÄ±nÄ± yeniden buldu.

Sonra evliliÄŸin tekdÃ¼zeliÄŸine kapÄ±lan birÃ§ok Ã§iftin baÅŸÄ±na gelen onlara da oldu: AÅŸk ateÅŸi sÃ¶ndÃ¼.

Zaten Alba da boÅŸanma haberinin duyulmasÄ±ndan Ã¶nce verdiÄŸi bir rÃ¶portajda "AynÄ± evde yaÅŸayan iki arkadaÅŸ gibi olmuÅŸtuk" diyerek Cash Warren ile evliliÄŸinin geldiÄŸi noktayÄ± anlatmÄ±ÅŸtÄ±.

Bir zamanlarÄ±n bÃ¼yÃ¼k aÅŸÄ±klarÄ± geÃ§en yÄ±l resmen boÅŸandÄ± ve her ikisi de kendi yollarÄ±na gitti.





EVLÄ°LÄ°ÄžÄ° BÄ°TÄ°NCE KALBÄ° AÅžK HEYECANIYLA Ã‡ARPMAYA BAÅžLADI

Warren sÄ±k sÄ±k farklÄ± genÃ§ kadÄ±nlarla samimi ÅŸekilde gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenirken Jessica Alba ise daha istikrarlÄ± bir iliÅŸkiye baÅŸladÄ±.

ÃœÃ§ Ã§ocuk annesi Alba, 33 yaÅŸÄ±ndaki meslektaÅŸÄ± Danny Ramirez ile evliliÄŸi sÄ±rasÄ±nda unuttuÄŸu o aÅŸk heyecanÄ±nÄ± yeniden buldu.

Mutlu Ã§ift, geÃ§tiÄŸimiz hafta sonu Taylor Swift ile Travis Kelce'nin, New York Madison Square Garden'daki dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nÃ¼n konuklarÄ± arasÄ±ndaydÄ±.

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GENÃ‡ SEVGÄ°LÄ°SÄ°YLE Ã‡OK MUTLU:Â Alba da tÃ¶rene gitmeden Ã¶nce Ã§ekilen bir dizi fotoÄŸrafÄ± paylaÅŸtÄ±. O karelerde de Alba'nÄ±n genÃ§ sevgilisi Danny Ramirez ile ne kadar da mutlu olduÄŸu bir kez daha gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serildi. Ä°ki sevgilinin ayna karÅŸÄ±sÄ±nda verdikleri pozlarda sÄ±k sÄ±k birbirlerini Ã¶pÃ¼cÃ¼klere boÄŸduÄŸu da gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.





'AÅžKSIZ YAÅžAMAK Ä°Ã‡Ä°N Ã‡OK GENCÄ°M DAHA'

Jessica Alba ile eski kocasÄ± Cash Warren'Ä±n 17 yÄ±llÄ±k evliliÄŸinin biteceÄŸi duyulduÄŸunda Ã¶nce kimse buna inanmak istemedi. Ancak sÃ¶ylentiler gerÃ§ekti. DavayÄ± aÃ§an taraf da Alba oldu.

BoÅŸanma nedeni olarak "ÅŸiddetli geÃ§imsizlik" gÃ¶sterilse de iÅŸin iÃ§ yÃ¼zÃ¼nde baÅŸka ayrÄ±ntÄ±lar vardÄ±.

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YakÄ±n dostlarÄ± da Jessica Alba'nÄ±n bu kararÄ±ndan memnuniyet duyduklarÄ±nÄ± hiÃ§ saklamadÄ±. YakÄ±n dostlarÄ±na gÃ¶re Alba, hayatÄ±nÄ± "aÅŸksÄ±z bir evliliÄŸe baÄŸlÄ±" olarak sÃ¼rdÃ¼rmek iÃ§in Ã§ok genÃ§ hissediyor kendini.

Â Jessica Alba'nÄ±n Radar adlÄ± internet sitesine konuÅŸan yakÄ±nlarÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Ã¼nlÃ¼ oyuncu iÃ§in evliliÄŸi zaten Ã§oktan bitmiÅŸti.





ZATEN Ã‡OCUKLAR Ä°Ã‡Ä°N EVLÄ°LÄ°ÄžÄ°NÄ° SÃœRDÃœRÃœYORDU

Kendini mutsuz hissediyordu ama Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸu iÃ§in bu evliliÄŸi sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yordu.

DiÄŸer yandan yine iddialara bakÄ±lÄ±rsa evde para kazanan taraf yÄ±llardan beri Jessica Alba oldu. Onun kazancÄ± arttÄ±kÃ§a aslÄ±nda bir yapÄ±mcÄ± olan Cash Warren; kendi kariyerinden uzaklaÅŸtÄ±.

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Bu sÃ¼reÃ§te evde oturan bir eÅŸe dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. Ã–zetle evi geÃ§indirme sorumluluÄŸu epeydir Jessica Alba'nÄ±n omuzlarÄ±ndaydÄ±.Â





ÃœÃ‡ Ã‡OCUÄžU BÄ°R YANA SEVGÄ°LÄ°SÄ° BÄ°R YANA

SonuÃ§ olarak Alba aÅŸksÄ±z evliliÄŸini bitirdi. KÄ±sa bir sÃ¼re sonra da Danny Ramirez ile tam da aradÄ±ÄŸÄ± gibi aÅŸk dolu bir iliÅŸkiye baÅŸladÄ±. Åžimdi de onun mutluluÄŸunu yaÅŸÄ±yor.

Alba ile eski kocasÄ± Cash Warren'Ä±n, 17 yaÅŸÄ±nda Honor, 14 yaÅŸÄ±nda Haven ve 7 yaÅŸÄ±nda Hayes adÄ±nda iki kÄ±z bir erkek Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸu bulunuyor.

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