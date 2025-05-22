Aşksız evliliğini en sonunda bitirdi… 20 yıl sonra ilk kez parmağı yüzüksüz, kalbi boş kaldı… Talipleri kapısında kuyruk olmuş!

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Jessica Alba ve Cash Warren ayrılık haberleri duyulduktan bir ay sonra, şubat ayında mahkemeye gitmiş ve ayrılmak için dilekçelerini vermişti.

Ünlü çift ayrılık tarihini 27 Aralık 2024 olarak belirtirken ayrılık gerekçesi olarak da şiddetli geçimsizliği gösterdiler.

Ünlü çift ayrılırken büyük kavgalara girişmedi, birbirlerini ihanet ya da başka bir şeyle suçlamadı.

Sessizce kendi yollarına gitmeyi seçen bir dönemin ünlü aşıkları bu aşkı, ilişkilerindeki ateşi ve tutkuyu kaybetmişlerdi.

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Üç çocuklarıyla her zaman mutlu bir aile tablosu çizseler de Jessica Alba boşanmadan önce verdiği röportajlarda 17 yıllık evliliğinin artık aşksız bir evlilik olduğunu zaten ağzından kaçırmıştı.

Ayrılıktan sonra hiç üzgün görünmeyen, tam tersi rahatlamış ve mutlu bir görüntü çizen Jessica Alba 28 Nisan’da 44. yaş gününü kutlamıştı.

Önce üç çocuğuyla birlikte pasta kesen ünlü oyuncu sonra da onları evde bırakıp kız arkadaşlarıyla “günahlar şehri” olarak anılan Las Vegas’a giderek kutlamalara devam etti.

Hem yeni yaşını hem de özgürlüğünü kutlayan Jessica Alba hakkında bir de çok konuşulan bir iddia ortaya atıldı.

Artık sık sık kız arkadaşlarıyla ya da çocuklarıyla tatillere çıkan, peş peşe partilere katılan ve hayatını doya doya yaşayan güzel oyuncunun peşinde birçok talip varmış…

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Bu taliplerin de onundan tek bir randevu koparabilmek için Las Vegas kaçamağı boyunca deyim yerindeyse kapısında sıraya girdiği ortaya çıkmış.

Alba, 2004 yılında Fantastic Four filminin çekimleri sırasında müstakbel kocası Cash Warren’la tanışmış, çift 2008’de nikah masasına oturmuştu.

Hollywood’un en beğenilen isimlerinden biri olan ve yıllardır güzelliğiyle hayranlarını büyüleyen Jessica Alba 20 yıl sonra ilk kez gerçekten bekar ve aşksız kalınca ünlüler dünyasının en gözde bekarı haline gelmiş oldu.