Aşksız evliliğinden kurtuldu, sırtındaki yük kalktı… Kalbi yeni heyecanlara hazır

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Üstelik nişanlıydılar ve herkes onlardan artık düğün haberi bekliyordu.

20 YIL SONRA GERÇEKLEŞEN HAYAL 2 YIL İÇİNDE ÖLDÜ

Bu hayallerini 20 yıl sonra ilk nişanlarının yıl dönümünde gerçekleştirip evlendiler.

Hollywood’da bir onlara bir de Brad Pitt ve Angelina Jolie çiftine hayranları isim takmıştı: Pitt ve Jolie’ye “Brangelina”, Ben Affleck ve Jennifer Lopez’e de “Bennifer” deniyordu.

Affleck ve Lopez’in evliliği sadece iki yıl sürdükten sonra peri masalı sona erdi, bir zamanlar birbirleri için deli olan eski aşıklar kendi yollarına gitti.

Ben Affleck aslında Jennifer Lopez'i sevse de onunla evli olmak ünlü oyuncu için baskı yaratan bir durum haline gelmişti... Lopez'in kendisini bile aşan ünü, göz önünde olma isteği, evlilikle ilgili talepleri en sonunda Ben Affleck'i mutsuz etmeye başladı

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Jennfier Lopez bu ayrılıktan daha çok yara alan taraf oldu şüphesiz. Çünkü evliliği yürütmek için çok uğraşmış ama ne yapsa ondan kopup giden Ben Affleck’i ikna edememişti.

EVLİLİĞİ BİTİNCE ÇAREYİ "GENİŞ AİLESİNDE" BULMUŞTU

Ayrılık haberinden beri ilk evliliğini yaptığı Jennifer Garner ve ondan doğan üç çocuğuna sarılan Ben Affleck ise kimi zaman neşe içinde kimi zaman da asık suratıyla paparazzilere yakalanıp durdu.

Ruh halinin karışık olduğu her halinden belli olan yıldız aktör bir yandan da kendini işlerine verdi.

Affleck yakın çevresinin söylediğine göre mutsuz olduğu evliliği bittikten sonra yavaş yavaş rahatlamaya başladı.

Ben Affleck evliliği bittikten sonra kendini ailesine ve çocuklarına verdi, en çok onlarla görüldü, sıkıntılarını onlara sığınarak atlatmaya çalıştı

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EN SONUNDA RAHAT BİR NEFES ALDI, YALNIZLIĞI BELKİ DE ARTIK SON BULACAK

Jennifer Lopez’i çok sevdiğini söyleyen ancak onunla kurduğu yuvada bir yandan da boğuluyormuş gibi hissedip bunalan Ben Affleck’in kalbini yeniden aşka açmaya hazır olduğu bile iddia edildi.

Onu bu konuda cesaretlendiren ve kendini yalnız bırakmamasını isteyenler de hem ailesi hem de alkolizm batağından çıkmak için tutunduğu arkadaş grubu.

Ben Affleck ve Jennifer Garner'ın evliliği de ünlü oyuncunun kötü alışkanlıkları yüzünden bitti... Çift sorunlar yaşarken Affleck'in Garner'ı dadılarıyla aldattığı dedikoduları da bardağı taşıran son damla oldu

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İLK EVLİLİĞİ DE BU YÜZDEN BİTMİŞTİ

Jennifer Garner’la olan evliliği de aynı sebepten yıkılan ünlü oyuncunun çok uğraşıp kurtulduğu bu belaya yeniden yakalanmasını istemeyen sevenleri onu yalnızlıktan kurtarmaya çalışıyor.

Başarısız evliliğinin sona ermesiyle “bitkin” düşmüş olmasına rağmen Affleck, ailesinden ve ona alkolizmle mücadele ederken yardım eden dostlarından aldığı destekle yeniden birileriyle olmaya sıcak bakıyor.

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