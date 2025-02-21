Aşksız evliliğinden kurtuldu, sırtındaki yük kalktı… Kalbi yeni heyecanlara hazır

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Üstelik nişanlıydılar ve herkes onlardan artık düğün haberi bekliyordu.
20 YIL SONRA GERÇEKLEŞEN HAYAL 2 YIL İÇİNDE ÖLDÜ
Bu hayallerini 20 yıl sonra ilk nişanlarının yıl dönümünde gerçekleştirip evlendiler.
Hollywood’da bir onlara bir de Brad Pitt ve Angelina Jolie çiftine hayranları isim takmıştı: Pitt ve Jolie’ye “Brangelina”, Ben Affleck ve Jennifer Lopez’e de “Bennifer” deniyordu.
Affleck ve Lopez’in evliliği sadece iki yıl sürdükten sonra peri masalı sona erdi, bir zamanlar birbirleri için deli olan eski aşıklar kendi yollarına gitti.
Jennfier Lopez bu ayrılıktan daha çok yara alan taraf oldu şüphesiz. Çünkü evliliği yürütmek için çok uğraşmış ama ne yapsa ondan kopup giden Ben Affleck’i ikna edememişti.
EVLİLİĞİ BİTİNCE ÇAREYİ "GENİŞ AİLESİNDE" BULMUŞTU
Ayrılık haberinden beri ilk evliliğini yaptığı Jennifer Garner ve ondan doğan üç çocuğuna sarılan Ben Affleck ise kimi zaman neşe içinde kimi zaman da asık suratıyla paparazzilere yakalanıp durdu.
Ruh halinin karışık olduğu her halinden belli olan yıldız aktör bir yandan da kendini işlerine verdi.
Affleck yakın çevresinin söylediğine göre mutsuz olduğu evliliği bittikten sonra yavaş yavaş rahatlamaya başladı.
EN SONUNDA RAHAT BİR NEFES ALDI, YALNIZLIĞI BELKİ DE ARTIK SON BULACAK
Jennifer Lopez’i çok sevdiğini söyleyen ancak onunla kurduğu yuvada bir yandan da boğuluyormuş gibi hissedip bunalan Ben Affleck’in kalbini yeniden aşka açmaya hazır olduğu bile iddia edildi.
Onu bu konuda cesaretlendiren ve kendini yalnız bırakmamasını isteyenler de hem ailesi hem de alkolizm batağından çıkmak için tutunduğu arkadaş grubu.
İLK EVLİLİĞİ DE BU YÜZDEN BİTMİŞTİ
Jennifer Garner’la olan evliliği de aynı sebepten yıkılan ünlü oyuncunun çok uğraşıp kurtulduğu bu belaya yeniden yakalanmasını istemeyen sevenleri onu yalnızlıktan kurtarmaya çalışıyor.
Başarısız evliliğinin sona ermesiyle “bitkin” düşmüş olmasına rağmen Affleck, ailesinden ve ona alkolizmle mücadele ederken yardım eden dostlarından aldığı destekle yeniden birileriyle olmaya sıcak bakıyor.
ARTIK HAYATINDA TEK BİR JENNIFER VAR
Artık Ben Affleck’in hayatındaki en önemli “Jennifer” üç çocuğunun annesi eski eşi Jennifer Garner oldu. Şimdilerde aralarından neredeyse su sızmayan Ben Affleck ve Jennifer Garner boşanma davalarını Ekim 2018'de, Ben Affleck'in rehabilitasyona girmesinden sadece iki ay önce sonuçlandırmışlardı. İki eski eş birbirlerine o kadar yakın ki Ben Affleck Jennifer Lopez’den ayrılmadan önceki süreçte de, aralarının bozuk olduğu haberi basına her yansıdığında soluğu önceki karısı Jennifer Garner’ın yanında alıyordu. Bu durum boşanmadan sonra da değişmedi. Hatta eski kocasıyla yakınlığının Jennifer Gaener’ın sevgilisiyle arasını açtığı bile söylenir oldu…